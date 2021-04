School Closed: जम्‍मू कश्‍मीर LG ऑफिस ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्‍यान में रखते हुए 9वीं तक के स्‍कूलों को बंद करने का फैसला किया है. जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश में कक्षा 9वीं तक के सभी स्‍कूल 05 अप्रैल से अगले 2 हफ्ते यानी 18 अप्रैल तक के लिए बंद रहेंगे. इस दौरान स्‍कूलों में ऑफलाइन क्‍लास आयोजित नहीं की जाएंगी और छात्रों के अलावा स्‍कूल स्‍टाफ के लिए भी कैंपस बंद रहेंगे.

In view of rising COVID19 cases in J&K, all classes up to class 9 will be closed for two weeks in all schools from 5th April till 18th April in Jammu and Kashmir: Office of LG J&K