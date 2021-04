Covid19: राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालयों को बंद किया जा रहा है. दिल्‍ली के ही सेंट स्टीफन कॉलेज में हुए कोरोना टेस्‍ट में एक साथ 13 स्‍टूडेंट्स और 2 स्‍टाफ संक्रमित पाए गए हैं जिसके बाद कैंपस में ताला लग गया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध सेंट स्टीफन कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों को शुक्रवार को कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने Covid19 प्रोटोकॉल लागू करने और कैंपस को बंद करने का निर्णय लिया है.

The college campus has been rendered out of bounds for everyone till further notice by the college administration | @KumarKunalmedia #StStephen #Delhi #College #Coronavirus #Covid19 https://t.co/IUULHYZLv5