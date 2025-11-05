एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

SBI Clerk Prelims Result 2025 OUT: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने SBI क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. जो उम्मीदवार SBI क्लर्क (जूनियर एसोसिएट्स) प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब आधिकारिक पोर्टल sbi.bank.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं. जूनियर एसोसिएट्स (ग्राहक सहायता और बिक्री) के पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में 100 प्रश्न शामिल थे, जिसमें

अंग्रेजी भाषा: 30 प्रश्न

संख्यात्मक क्षमता: 35 प्रश्न

तर्क क्षमता: 35 प्रश्न

परीक्षा की कुल अवधि एक घंटा थी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-चौथाई अंक काटा गया. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य बैंक की विभिन्न शाखाओं में 5,180 जूनियर एसोसिएट के नियमित पदों और अनेक बैकलॉग रिक्तियों को भरना है. बैंक ने कहा- “सफल उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा.

एसबीआई क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025

प्रीलिम्स में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार मेन्स की तैयारी कर सकते हैं, जो 17 नवंबर, 2025 को होने की उम्मीद है. एसबीआई के अनुसार, प्रीलिम्स में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले मेन्स के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे. एसबीआई शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए एसबीआई क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा.

एसबीआई क्लर्क मेन्स परीक्षा नवंबर में आयोजित होने वाली है और एडमिट कार्ड परीक्षा से 2-3 दिन पहले जारी किए जाएंगे. एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एक वैध फोटो पहचान पत्र के साथ ले जाना होगा. उम्मीदवार अपने पंजीकरण संख्या और पासवर्ड से लॉग इन करके परीक्षा शहर का पता लगा सकते हैं.

एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 कैसे करें चेक

आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं.

लॉगिन स्क्रीन पर अपना पंजीकरण नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.

सभी डिटेल्स दर्ज कर सबमिट करें.

आपका परिणाम स्क्रीन पर दिख जाएगा.

भविष्य में संदर्भ के लिए अपने परिणाम की एक प्रति डाउनलोड या प्रिंट कर लें.

