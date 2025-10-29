AISSEE 2026 Registration: देश में खुलेंगे तीन नए सैनिक स्कूल, ये है एडमिशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख

Sainik School: सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का सोच रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है क्योंकि देश में तीन नए सैनिक स्कूल खुलने जा रहे हैं. इसके साथ ही सैनिक स्कूल में एडमिशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख भी नजदीक आ गई है. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने घोषणा की है कि अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 30 अक्टूबर, 2025 को समाप्त होगी. शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए देश भर के सैनिक स्कूलों और नव स्वीकृत सैनिक स्कूलों में कक्षा VI और कक्षा IX में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा अनिवार्य है.
किन शहरों में खुलेंगे तीन नए सैनिक स्कूल
सैनिक स्कूल नेटवर्क में तीन अतिरिक्त स्कूल जोड़े गए हैं. इनमें महाराष्ट्र के अंबाजोगाई में योगेश्वरी सैनिक स्कूल. गोवा में वडेम नगर हायर सेकेंडरी स्कूल और तमिलनाडु के नमक्कल में श्री एसपीके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं.
एडमिशन के लिए कैसा होगा ऐंट्रेंस एग्जाम?
प्रवेश विवरण और परीक्षा पैटर्न NTA बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) के साथ पेन-एंड-पेपर मोड (OMR शीट) में AISSEE 2026 आयोजित कर रहा है. कक्षा VI की परीक्षा 300 अंकों की होगी और 150 मिनट तक चलेगी. इसमें 50 अंकों के लिए 25 भाषा के प्रश्न, 150 अंकों के लिए 50 गणित के प्रश्न और 50 अंकों के लिए 25 बुद्धिमत्ता के प्रश्न शामिल हैं. कक्षा IX की परीक्षा 180 मिनट तक चलेगी और केवल अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी.
कब होगा एग्जाम?
AISSEE 2026 परीक्षा जनवरी 2026 के लिए निर्धारित है, और परीक्षा के चार से छह सप्ताह के भीतर परिणाम आने की उम्मीद है. AISSEE 2026 के लिए तिथियां ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, 2025 है. उम्मीदवार 31 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं. जमा किए गए आवेदनों के लिए सुधार विंडो 2 नवंबर से 4 नवंबर, 2025 तक खुली रहेगी. आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), और रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों के वार्डों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये है. 700.
AISSEE 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
Step 1: आधिकारिक NTA वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाएं.
Step 2: AISSEE 2026 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें.
Step 3: अपना पंजीकरण करें और आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाएं.
Step 4: सभी विवरण भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें, शुल्क का भुगतान करें और फ़ॉर्म जमा करें.
Step 5: भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें और प्रिंट करें.
वर्तमान में, कक्षा VI और कक्षा IX के लिए 69 मौजूदा और 19 नए अधिकृत सैनिक स्कूलों में प्रवेश खुले हैं. तीन नए स्कूलों के जुड़ने से सैनिक स्कूल सोसाइटी के राष्ट्रीय नेटवर्क के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का विस्तार होगा.