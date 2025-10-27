RRB NTPC Result 2025: जल्द जारी होगा एनटीपीसी परीक्षा का रिजल्ट, नोट कर लें डायरेक्ट लिंक

RRB NTPC Result 2025: भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी) जल्द ही गैर-तकनीकी पॉपुलर कैटेगरी (एनटीपीसी) पोस्ट्स की अंडर ग्रेजुएट परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है. अभ्यर्थी क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकेंगे.

कब हुई थी परीक्षा?

एनटीपीसी ने इस कैटेगरी के लिए लिखित परीक्षा 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 अगस्त और 1, 2, 3, 4, 8 and 9 सितंबर 2025 को देश के विभिन्न सेंटर्स में आयोजित कराई गई थी.

बोर्ड इस परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की 15 सितंबर, 2025 को जारी कर चुका है. उम्मीदवारों को आंसर की से आपत्ति दर्ज कराने के लिए 20 सितंबर, 2025 तक का समय दिया गया था.

कौन-कौन से पदों पर होगी भर्ती?

इस परीक्षा के जरिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2022, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 और ट्रेन क्लर्क की 72 समेत कुल 3345 रिक्तियों को भरा जाएगा.

कैसे चेक करें परिणाम?

अभ्यर्थी परिणाम देखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

अपने आवेदन क्षेत्र के आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए RRB NTPC Result 2025 लिंक पर क्लिक कर लॉगिन करें.

अपना परिणाम देखें और भविष्य के लिए स्कोर कार्ड का प्रिंटआउट लेकर रखें.

इतने पदों पर होगी भर्ती

