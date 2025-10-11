रेलवे में 8,875 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से शुरू होगा आवेदन, जानें डिटेल

RRB NTPC 2025 Notification Out: रेलवे में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती के तहत कुल 8,850 रिक्तियां घोषित की गई है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती मुख्य रूप से ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए है.

इसके लिए 21 अक्टूबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

कहां अप्लाई करें

आवेदन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर करना होगा.

कौन-कौन से पद हैं?

इस भर्ती के तहत स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, टाइपिस्ट और अकाउंट असिस्टेंट जैसे कई पदों पर नौकरी मिलेगी.

यहां चेक करें महतवपूर्ण तारीख

इन दिन जारी हुआ नोटिफिकेशन: 29 सितंबर 2025

आवेदन प्रारंभ तिथि: 21 अक्टूबर 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 20 नवंबर 2025

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 20 नवंबर 2025

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस : ₹ 500/-

एससी/एसटी/ईबीसी/महिला/ट्रांसजेंडर: ₹250/-

रिफंड राशि (सीबीटी के लिए उपस्थित होने पर)

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस : ₹ 400/-

एससी/एसटी/ईबीसी/महिला/ट्रांसजेंडर: ₹250/-

परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग/ई-चालान के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान करें.

कितनी होनी चाहिए आयु सीमा (01.01.2026 तक)

न्यूनतम आयु : 18 वर्ष.

अधिकतम आयु : 33 वर्ष.

क्या होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अंग्रेजी/हिंदी टाइपिंग के साथ स्नातक डिग्री या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए.

कितना मिलेगा वेतन

आरआरबी एनटीपीसी मालगाड़ी प्रबंधक वेतन - ₹29,200/- प्रति माह.

आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर वेतन- ₹35,400/- प्रति माह.

आरआरबी एनटीपीसी मुख्य कमांडेंट सह टिकट पर्यवेक्षक वेतन 2025- ₹35,400/- प्रति माह.

आरआरबी एनटीपीसी जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वेतन- ₹29,200/- प्रति माह.

आरआरबी एनटीपीसी सीनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट वेतन 2025- ₹29,200/- प्रति माह.

इन डॉक्यूमेंट की होगी जरुरत

शैक्षिक प्रमाण पत्र

10वीं/12वीं या स्नातक डिग्री

मार्कशीट और प्रमाणपत्र

आधार कार्ड / पहचान पत्र

आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान पत्र

जन्मतिथि प्रमाण पत्र

10वीं/12वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र

जाति/आरक्षण प्रमाण पत्र

एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाणपत्र

अनुभव प्रमाण पत्र

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर

पासपोर्ट आकार का फोटो और स्कैन किए गए हस्ताक्षर

तीन चरणों में होगी परीक्षा

सीबीटी 1 परीक्षा (कंप्यूटर आधारित टेस्ट)

सीबीटी 2 परीक्षा

दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा

कैसे करें आवेदन

रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें

डॉक्यूमेंट अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें

आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जमा करें.

