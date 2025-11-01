RRB JE के 2,000+ जूनियर इंजीनियर पदों पर निकली भर्ती, यहां करें आवेदन

RRB JE Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर (JE) के 2,000 से

ज्यादा पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू कर दिया है. छात्र आवेदन और पंजीकरण की पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मैटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

कितनी होनी चाहिए आयु

इस भर्ती का उद्देश्य लगभग 2,569 पदों को भरना है. आवेदन 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक खुले रहेंगे. परीक्षा के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु 1 जनवरी, 2026 तक 18 वर्ष और अधिकतम आयु 36 वर्ष है. इस वर्ष, भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 2,569 पद भरे जाएँगे। ये रिक्तियां 7वें वेतन आयोग के वेतन स्तर 6 के अंतर्गत घोषित की गई हैं, जिनका प्रारंभिक वेतन 35,400 रुपये है.

कैसे कर सकते हैं आवेदन

आरआरबी की वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन लिंक देखें और उस पर क्लिक करें.

रजिस्ट्रेशन पूरा करें और फिर लॉग इन करें.

आवेदन पत्र भरें और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें

शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें.

इसका प्रिंट आउट लें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें.

आरआरबी जेई भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार: ₹500 आवेदन शुल्क; ₹400 वापसी योग्य राशि (सीबीटी के लिए).

एससी, एसटी, ईबीसी, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवार: ₹250 आवेदन शुल्क; ₹250 वापसी योग्य राशि (सीबीटी के लिए).

भुगतान मोड: ऑनलाइन-क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग; ऑफलाइन-ई-चालान.

