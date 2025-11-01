RRB JE के 2,000+ जूनियर इंजीनियर पदों पर निकली भर्ती, यहां करें आवेदन

RRB JE Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर (JE) के 2,000 से
ज्यादा पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू कर दिया है. छात्र आवेदन और पंजीकरण की पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मैटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं.
कितनी होनी चाहिए आयु
इस भर्ती का उद्देश्य लगभग 2,569 पदों को भरना है. आवेदन 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक खुले रहेंगे. परीक्षा के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु 1 जनवरी, 2026 तक 18 वर्ष और अधिकतम आयु 36 वर्ष है. इस वर्ष, भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 2,569 पद भरे जाएँगे। ये रिक्तियां 7वें वेतन आयोग के वेतन स्तर 6 के अंतर्गत घोषित की गई हैं, जिनका प्रारंभिक वेतन 35,400 रुपये है.
कैसे कर सकते हैं आवेदन
आरआरबी जेई भर्ती 2025 आवेदन शुल्क