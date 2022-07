#ReNeet2022 Trends: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट, NEET UG 2022 का आयोजन 17 जुलाई को किया जा चुका है जिसमें लगभग 18 लाख कैंडिडेट्स शामिल हुए हैं. स्‍टूडेंट्स लंबे समय तक परीक्षा की मांग उठाते रहे मगर एग्‍जाम निर्धारित डेट पर ही आयोजित किया गया. अदालत से भी कैंडिडेट्स को राहत नहीं मिली और एग्‍जाम पोस्‍टपोन करने की याचिका खारिज कर दी गई. अब परीक्षा खत्‍म होने के बाद जहां एक ओर स्‍टूडेंट्स को अपने रिजल्‍ट और स्‍कोरकार्ड का इंतजार है, वहीं सोशल मीडिया पर परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की मांग उठ रही है.

ट्विटर पर स्‍टूडेंट्स #ReNeet2022 और #NeetPhase2 हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं और एक बार और नीट परीक्षा आयोजित करने की मांग उठा रहे हैं. स्‍टूडेंट्स का कहना है कि कुछ जगहों पर परीक्षा में गड़बड़‍ियों की बात सामने आई है जबकि कुछ सेंटर्स पर कैंडिडेट्स के साथ गलत व्‍यवहार किया गया है. सभी उम्‍मीदवारों को बराबरी का मौका देने के लिए NTA को परीक्षा दोबारा आयोजित करनी चाहिए. कैडिडेट्स शिक्षामंत्री धर्मेंन्‍द्र प्रधान को टैग कर NEET Phase 2 आयोजित करने की भी मांग कर रहे हैं.

students we asked late for postpone but after this much mistakes made by the management , reneet is now only a demand its justice and we dont only want it but we deserve it so lets trend this and fight #reneet2022 @anubha1812 #shameonnta #neetug2022 #NEET July 19, 2022

#ReNeet2022



Conduct #NEETUG2022 again



What is the point in holding such exam and then declaring the results when students are morphing admit cards and sending someone else to appear for exam



With proper Security & biometric this exam must be re conducted — Adv Anubha Shrivastava Sahai 🇮🇳 (@anubha1812) July 18, 2022

★The #CBI has arrested 8 accused including mastermind & solvers in a case related to mass rigging in the #NEETUG2022 examination conducted on 17.07.2022.

★ This is #FIR_COPY 👇#NEET @DG_NTA plz dont be silent now. #NEETUGSecondAttempt #ReNeet2022 pic.twitter.com/oqGEznwtVu — VINEET DOSHI(CHACHU) (@CHACHA_BOL_RAHA) July 19, 2022

कैंडिडेट्स की संख्‍या के लिहाज से नीट देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है. NTA जल्‍द ही एग्‍जाम के रिजल्‍ट और कट-ऑफ जारी करने वाला है. परीक्षा में शामिल हुए उम्‍मीदवार अपने स्‍कोरकार्ड की मदद से अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन पाने के पात्र होते हैं.