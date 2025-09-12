RBI ने ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए निकाली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी

भारतीय रिजर्व बैंक सेवा बोर्ड ने सामान्य, DEPR (आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग) और DSIM (सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग) के लिए ग्रेड 'बी' (सीधी भर्ती) में अधिकारियों के 120 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर, 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर, 2025 (शाम 6 बजे) तक चलेगी. आवेदन केवल RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं.

रिक्तियां और परीक्षा कार्यक्रम

कुल पदों में से, सामान्य कैडर में 83, डीईपीआर में 17 और डीएसआईएम में 20 रिक्तियां हैं, जिनमें बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं. सामान्य कैडर के लिए चरण-I परीक्षा 18 अक्टूबर, 2025 को और चरण-II परीक्षा 6 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. डीईपीआर और डीएसआईएम के लिए, चरण-I परीक्षा 19 अक्टूबर, 2025 को और चरण-II परीक्षा 7 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी.

पात्रता मानदंड

उम्मीदवारों की आयु 1 सितंबर, 2025 तक 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणियों, दिव्यांगजन उम्मीदवारों, पूर्व सैनिकों और उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए छूट दी गई है.

जनरल कैडर: किसी भी विषय में स्नातक कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक. अथवा स्नातकोत्तर डिग्री कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक.

डीपीआर (DPR): अर्थशास्त्र या वित्त में मास्टर डिग्री कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक. इस क्षेत्र में डॉक्टरेट या शोध/शिक्षण का अनुभव माना नहीं जाएगा.

डीएसआईएम (DSIM): सांख्यिकी, गणित, अर्थमिति, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स या संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक. अथवा समान विषयों में चार वर्षीय स्नातक डिग्री कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ.

वेतन और लाभ

चयनित उम्मीदवारों को 78,450 रुपये प्रति माह का प्रारंभिक मूल वेतन, लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति माह का सकल पारिश्रमिक (एचआरए को छोड़कर) और भत्ते मिलेंगे.

आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए शुल्क 850 रुपये + जीएसटी है, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 100 रुपये + जीएसटी है, जबकि आरबीआई स्टाफ उम्मीदवारों को इससे छूट प्राप्त है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पात्रता शर्तों आदि की जांच करने के लिए अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए.

---- समाप्त ----