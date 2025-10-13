RBI ने ग्रेड 'बी' भर्ती परीक्षा के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड

RBI Exam Admit Card 2025: भारतीय रिज़र्व बैंक सेवा बोर्ड ने ग्रेड 'बी' चरण-I परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. सामान्य, आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (DEPR) और सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग (DSIM) कैटगरी की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को अपने हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण संख्या या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी. सामान्य कैटगरी के लिए चरण-I परीक्षा 18 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित है. DEPR और DSIM चरण-I परीक्षाएँ 19 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की जाएंगी. इस भर्ती अभियान के माध्यम से, RBI का लक्ष्य ग्रेड 'बी' में अधिकारियों के 120 रिक्त पदों को भरना है. कुल पदों में से, 83 रिक्तियाँ सामान्य संवर्ग में, 17 DEPR में और 20 DSIM में हैं, जिनमें बैकलॉग रिक्तियाँ भी शामिल हैं.

RBI ग्रेड B चरण 1 एडमिट कार्ड 2025: कैसे डाउनलोड करें:

Step 1: आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं.

Step 2: होम पेज पर, वर्तमान रिक्तियों वाले सेक्शन में जाएँ और कॉल लेटर पर क्लिक करें.

Step 3: आवश्यकतानुसार सामान्य, DEPR या DSIM कैडर परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें.

Step 4: लॉगिन करने के लिए अपने क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट करें.

​​​​​​​Step 5: अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित एडमिट कार्ड देखें.

​​​​​​​Step 6: आगे उपयोग के लिए एक प्रिंटआउट डाउनलोड करें और अपने पास रखें.

​​​​​​​Step 7: अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को RBI की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है.

