RPSC ने जारी किया RAS परीक्षा का रिजल्ट, 2166 हुए पास

RPSC Result 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 के साक्षात्कार का परिणाम जारी किया गया है. इसमें 2166 अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया है. आयोग द्वारा राज्य सेवा के 491 तथा अधीनस्थ सेवाओं के 481 कुल 972 पदों के विरूद्ध 2188 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन 21 अप्रेल 2025 से 14 अक्टूबर 2025 तक चरणबद्ध रूप से किया जा रहा था. परिणाम संबधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

6 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने दी थी परीक्षा

आयोग सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षा के अन्तर्गत प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को किया गया था. इसमें आवेदित 6 लाख 96 हजार 969 अभ्यर्थियों में से 4 लाख 57 हजार 927 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए.

चयनित उम्मीदवारों की संख्या

अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी): कुल 53 उम्मीदवार चयनित

गैर-अनुसूचित क्षेत्र (गैर-टीएसपी): कुल 2,166 उम्मीदवार चयनित

श्रेणीवार योग्यता क्रम दर्शाने के लिए सूची को क्षेत्रवार विभाजित किया गया है।. कुछ परिणाम लंबित न्यायालयीन मामलों, दस्तावेज़ सत्यापन संबंधी समस्याओं या अन्य प्रशासनिक कारणों से रोक दिए गए हैं.आरपीएससी ने स्पष्ट किया है कि यह परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 15660/2025 में दिए गए अंतिम निर्णय के अधीन है।

How To Check Result 2025:

Step 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं rpsc.rajasthan.gov.in.

Step 2: इसके बाद परिणाम अनुभाग पर जाएं.

Step 3: अब “राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा, 2023 – अंतिम परिणाम” पर क्लिक करें.

Step 4: आखिर में पीडीएफ खोलें और अपना रोल नंबर और मेरिट सूची देखें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें और नियुक्ति या दस्तावेज़ सत्यापन से संबंधित अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.

6 लाख में से 19 हजार इंटरव्यू तक पहुंचे

20 अक्टूबर 2023 को जारी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के क्रम में 19 हजार 352 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था. इन अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा 20 से 21 जुलाई 2024 तक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 16 हजार 405 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए. मुख्य परीक्षा का परिणाम 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया था.

---- समाप्त ----