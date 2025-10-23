MIT, IIT बॉम्बे से फ्री में सीखें पाइथन, लर्निंग के साथ-साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा

आज के डिजिटल दौर में पायथन (Python) सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक बन चुकी है। चाहे बात हो YouTube, Netflix या WhatsApp जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स की, हर जगह पायथन का इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर आप भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या अपने करियर में नई दिशा ढूंढ रहे हैं, तो अब आपको महंगी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है. देश और दुनिया के कुछ बड़े संस्थान जैसे SWAYAM, IITs, MIT और Google आपको बिलकुल फ्री में पायथन कोर्स करने का मौका दे रहे हैं.
SWAYAM पाठ्यक्रम पायथन 3.4.3
आईआईटी बॉम्बे के प्रो. कन्नन मौदगल्या द्वारा संचालित यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम, आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत स्पोकन ट्यूटोरियल परियोजना का हिस्सा है. इसमें 39 ऑडियो-वीडियो ट्यूटोरियल हैं जो कैंडिडेट्स को पायथन 3.4.3 को समझने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.
निःशुल्क एथिकल हैकिंग पाठ्यक्रम
छात्रों को iPython इंस्टॉल करना होगा. इसके बाद वीडियो के साथ कोडिंग की प्रैक्टिस करनी होगी. यह कोर्स हाई स्कूल के छात्रों, स्नातक छात्रों और प्रोग्रामिंग में नए लोगों के लिए आदर्श है.
पाइथन और पेट्रोलियम डेटा एनालिटिक्स का परिचय
आईआईटी (आईएसएम) धनबाद की प्रो. अर्चना के नेतृत्व में एक 12-सप्ताह का कोर्स शुरू हुआ है। यह खासतौर पर उन छात्रों और पेशेवरों के लिए है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में डेटा-संचालित काम करना चाहते हैं.
कोर्स की शुरुआत पायथन प्रोग्रामिंग की बेसिक चीज़ों से होती है, इसके बाद आप पांडा (Pandas), न्यूमपी (NumPy) और मैटप्लॉटलिब (Matplotlib) जैसी लाइब्रेरी सीखेंगे, जिससे डेटा को साफ करना, बदलना और उसका ग्राफ बनाना आसान हो जाता है.
इसके आगे, यह कोर्स आपको पेट्रोलियम डेटा पर काम करने के लिए मशीन लर्निंग के आसान तरीकों से भी परिचित कराता है. इसमें रैखिक (Linear), लॉजिस्टिक (Logistic) और KNN जैसी तकनीकें शामिल हैं. कोर्स को ऑडिट (सिर्फ सीखने के लिए) फ्री में किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रमाणपत्र चाहिए तो एक छोटी परीक्षा देनी होती है. नामांकन के लिए देखें (https://onlinecourses.nptel.ac.in/noc25_ch97/preview) पर क्लिक कर सकते हैं.
पाइथन का मज़ा कंप्यूटिंग के साथ
आईआईटी रोपड़ के प्रो. सुदर्शन अयंगर का यह वैकल्पिक कोर्स पायथन को आसान और रोचक तरीके से सिखाता है। इसमें वैरिएबल्स, लूप्स, कंडीशंस, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम जैसी मूल बातें शामिल हैं. साथ ही आप सीखेंगे कि पायथन से इमेज प्रोसेसिंग, सेंटीमेंट एनालिसिस और गेम डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है.
MIT से फ्री में सीखें पाइथन
MIT का "पायथन में कंप्यूटर विज्ञान और प्रोग्रामिंग का परिचय" (पाठ्यक्रम 6.0001) MIT ओपनकोर्सवेयर के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला एक परफेक्ट सिलेबस है. यह उन छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें प्रोग्रामिंग का बहुत कम या बिल्कुल भी अनुभव नहीं है।.इसका उद्देश्य प्राथमिक भाषा के रूप में पायथन का उपयोग करके कंप्यूटर विज्ञान की मूल बातें सिखाना है.
यह पाठ्यक्रम में सरल एल्गोरिदम, डेटा संरचनाएं, डिबगिंग, परीक्षण और कम्प्यूटेशनल जटिलता जैसे विषय शामिल हैं. यह छात्रों को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डिज़ाइन की अवधारणा से भी परिचित कराता है. व्याख्यान वीडियो, असाइनमेंट और परीक्षाओं के मुफ़्त उपलब्धता के साथ, यह प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर विज्ञान में एक गहन लेकिन सुलभ प्रवेश द्वार प्रदान करता है. पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानने के लिए (ocw.mit.edu/courses/6-0001-introduction-to-computer-science-and-programming-in-python-fall-2016) वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.