प्रसार भारती शुरू करेगा 51 DTH एजुकेशन चैनल, 24x7 फ्री उठा सकेंगे लाभ

प्रसार भारती और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन और भू-सूचना विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 51 डायरेक्ट-टू-होम (DTH) एजुकेशन टीवी चैनल शुरू करने के लिए बुधवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. नए 51 DTH शिक्षा टीवी चैनल DD को-ब्रांड चैनल के रूप में सभी DD फ्री डिश दर्शकों के लिए उपलब्ध होंगे. ये शैक्षिक चैनल गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम चलाएंगे, जिनमें ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लोग भी शामिल होंगे. प्रसार भारती और MEITY की सेवाएं सभी दर्शकों के लिए पूरी तरह निःशुल्क होंगी.

भारत के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता, प्रसार भारती ने ट्विटर पर इस संबंध में जानकारी दी. ट्वीट में कहा गया है, "प्रसार भारती ने आज अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के लिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो 51 डीटीएच एजुकेशन टीवी चैनलों को सभी डीडी फ्रीडिशर्स को डीडी सह-ब्रांडेड चैनल के रूप में उपलब्ध करा रहा है."

This is to bring quality educational programmes to every household, including those in rural and remote areas. The services will be available free of cost for all the viewers 24x7. https://t.co/4zZLoSqvKG