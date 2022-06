NEET UG 2022: नीट यूजी स्थगित करने की मांग पर एक मिलियन ट्वीट, शिक्षा मंत्री को लेटर लिखकर गिनाई ये समस्याएं

Postpone NEET UG 2022: नीट यूजी 2022 परीक्षा 17 जुलाई 2022 को होनी है लेकिन उम्मीदवार इसे अगस्त तक स्थगित करने की मांग कर रहे हैं. नीट यूजी एग्जाम पोस्टपोंड की मांग कर रहे उम्मीदवारों ने अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) को एक नया लेटर लिखा है. लेटर में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पोस्टपोंड की मांग और मांग की वजह गिनाई गई हैं. हालांकि अधिकारी की ओर से इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है.

#JUSTICEforNEETUG हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. करीब 10 लाख से ज्यादा उम्मीद नीट परीक्षा स्थगित की मांग को लेकर ट्वीट कर चुके हैं. उम्मीदवार, तैयार के लिए उचित समय न मिल पाने और आगे करियर को लेकर मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं.

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET UG) स्थगित की मांग के साथ शिक्षा मंत्री को लिखा लेटर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. उम्मीदवार ने लेटर में शिक्षा मंत्री से उनकी परेशानी समझने और नीट यूजी 2022 परीक्षा अगस्त में आयोजित करने का अनुरोध किया है. ताकि छात्र अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सकें.

शिक्षा मंत्री को लिखे लेटर में बताई ये समस्याएं-

1. नीट यूजी की तैयारी के लिए छात्रों के पास ज्यादा समय नहीं है. दो महीने में नीट यूजी की तैयारी नहीं हो पाएगी.

2. कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम (CUET) जुलाई 2022 के पहले और दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा. छात्र एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी कैसे करेंगें.

3. ऐसे बहुत से छात्र हैं जो जेईई मेन परीक्षा में बैठने वाले हैं, जोकि नीट यूजी के तीन दिन बाद आयोजित किया जाएगा.

4. काउंसलिंग में देरी के चलते छात्रों के पास नीट यूजी की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं है.

5. काउंसलिंग कुछ दिन पहले ही शुरू हुई, ऐसे में ड्रॉपर्स तीन महीने में कैसे तैयारी कर सकते हैं.

6. एकेडमिक सीजन हाल ही में शुरू हुआ है तो नया सेशन इतनी जल्दी कैसे शुरू किया जा सकता है.

Dear @PMOIndia @DG_NTA Please do justice for neet UG aspirant. Please postpone for neet 2022 as per their basic needs. #JUSTICEforNEETUG pic.twitter.com/jzHV3SPxUS

एक मीलियन ट्वीट्स पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि NEET UG के उम्मीदवारों ने दिखाया है कि वे अपनी मांग उठा रहे हैं. अग्निपथ स्कीम का हिसंक विरोध कर रहे उम्मीदवारों की ओर इशारा करते हुए लिखा कि यह शांति से, ऑनलाइन और आदर के साथ किया गया है, क्या उनकी सुनवाई या जवाब नहीं दिया जाना चाहिए. उनकी बात समझने लायक हैं अनदेखा करने के नहीं.

NEETUG Aspirants have shown that they are raising their demand#JUSTICEforNEETUG



Peacefully,

Online,

with Respect & democratically 🙏 too



Shouldn't they be given a decent hearing or reply 🙏

They deserve to be understood not ignored 🙏@dpradhanbjp Ji🙏@DG_NTA@EduMinOfIndia pic.twitter.com/xZioUAXZSO