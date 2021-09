BHU की फेकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थापित होगी 'सुब्रमण्य भारती चेयर', पीएम मोदी ने की घोषणा 

Subramania Bharti Chair BHU: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घोषणा की है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में तमिल स्‍टडीज़ में 'सुब्रमण्य भारती चेयर' स्‍थापित की जाएगी. उन्‍होंने यह भी कहा कि BHU में डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्‍टी में तमिल अध्ययन संकाय विभाग भी जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे छात्रों, स्कूलों को प्रेरणा मिलेती रहेगी जो कि तमिल कवि सुब्रमण्य भारती का सपना भी था.

सुब्रमण्य भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने यह घोषणा की. अपनी विरासत और काम के समृद्ध स्रोत को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने तमिल कवि को सम्मान दिया. उन्होंने यह भी कहा कि भारत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा, तमिल का घर होने पर गर्व है.

पीएम मोदी ने भी ट्विटर के माध्‍यम से कवि को उनके समृद्ध, महान विचारों और राष्ट्र के लिए बहुआयामी योगदान के लिए श्रद्धांजलि दी. उन्होंने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं पर सुब्रमण्य भारती के महान विचारों को याद किया.

On his 100th Punya Tithi, paying homage to the remarkable Subramania Bharati. We recall his rich scholarship, multi-faceted contributions to our nation, noble ideals on social justice and women empowerment. Here is a speech I gave on him in December 2020. https://t.co/dAFph8Sfap