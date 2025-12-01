scorecardresearch
 
ऑक्सफोर्ड ने 'Rage Bait' शब्द को चुना वर्ड ऑफ द ईयर, क्या है इसका मतलब

ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी हर साल एक नए शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुनता है. खासकर वैसा शब्द जिसका इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ हो और इसके अर्थ के व्यापक मायने हो.

इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है Rage Bait (Representational Photo - Pexels)
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस साल Rage Bait 'रेज बैट' को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है. यह इस साल इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द बन गया है. जानते हैं इसका मतलब क्या होता है.

अगर किसी शब्द ने 2025 के मूड को छुआ है, तो वह है इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक शब्द - रेज बेट (Rage Bait). सोशल मीडिया पर हर गुस्से भरे कमेंट थ्रेड और हर भड़काने वाले वायरल कंटेंट पर यह शब्द हावी था.

रेज बेट को मिला वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (OUP) ने तीन दिन के वैश्विक सर्वेक्षण में 30,000 से ज़्यादा लोगों के वोट के बाद, इसे आधिकारिक तौर पर ऑक्सफ़ोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया है.

इस शब्द ने दो समान रूप से अपने दो प्रतिद्वंदियों 'ऑरा फार्मिंग' और 'बायोहैक' को पछाड़ दिया. रेज थ्रेड का इस्तेमाल यह ऑनलाइन आक्रोश के लिए किया जाता है. चाहे एल्गोरिदम संबंधी आक्रोश हो, राजनीतिक गुस्सा हो. यह साल कंटेंट कंज्यूमिंग से होने वाली थकान और आक्रोश का साल रहा.

'रेज बैट' का वास्तव में क्या अर्थ है?
OUP के अनुसार, गुस्सा भड़काने वाले कंटेंट, जो जानबूझकर क्रोध या आक्रोश को भड़काने के लिए बनाई गई सामग्री हो. आमतौर पर इसका कनेक्शन ट्रैफिक या क्लिक बढ़ाने के लिए बनाए गए वैसे कंटेंट से है, जो आपको भड़काने के लिए ही तैयार की गई है.

जानबूझकर अनुचित राय, भ्रामक शीर्षक, जानबूझकर आपत्तिजनक राय, सिर्फ़ बहस छेड़ने के लिए ऑनलाइन डाली गई. इसे रेज बेट कहा गया. ऐसे कंटेंट जो काफी थका देने वाले और निराशाजनक थे. उनके लिए भी Rage Bait का खूब इस्तेमाल हुआ.

पिछले एक साल में तीन गुना बढ़ा इस शब्द का इस्तेमाल
ओयूपी के अनुसार, पिछले एक साल में इस शब्द का प्रयोग तीन गुना बढ़ गया है - यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ऑनलाइन व्यवहार, एल्गोरिदम और कंटेंट क्रिएशन में किस तरह बदलाव आया है. हालांकि, यह क्लिकबैट जैसा ही है, लेकिन रेज बैट की धार ज़्यादा तीखी है.

पिछले साल का वर्ड ऑफ द ईयर
पिछले वर्ष ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, ब्रेन रोट शब्द बना था. यह ऐसे कंटेंट कंज्यूमिंग को लेकर था, जिसकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं थी और यह लोगों को मानसिक रूप से थका कर सिर्फ निष्क्रिय करने वाला होता था. ब्रेन रॉट से कंटेंट कंज्यूमिंग से उत्पन्न होने वाली इसी थकावट को दर्शाया गया था.

पिछले पांच वर्ष के ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर

2025: रेज बेट Rage bait)

2024: ब्रेन रॉट

2023: रिज

2022: गोब्लिन मोड

2021: वैक्स

ओयूपी के अध्यक्ष कैस्पर ग्रैथवोहल ने कहा कि यदि पिछले वर्ष के विजेता ब्रेन रोट ने स्क्रॉलिंग से होने वाली हमारी मानसिक थकान को दर्शाया था, तो रेज बैट उस थकान को बनाये रखने के लिए सक्रिय रूप से तैयार की गई विषय-वस्तु को उजागर करता है.

साथ मिलकर, वे एक डिजिटल दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं जो भावनात्मक हेरफेर से आकार लेती जा रही है - और उपयोगकर्ता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे उन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

---- समाप्त ----
