सरकारी नौकरी: ONGC में नौकरी का मौका,  2,623 पदों पर होगी भर्ती, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. उम्मीदवार ONGC की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है.

क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने के लिए आपके पास डिप्लोमा ट्रेड की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा की डिग्री भी होनी चाहिए.

क्या होनी चाहिए आयु सीमा:

न्यूनतम: 18 वर्ष

अधिकतम: 24 वर्ष

एससी/एसटी: अधिकतम 29 वर्ष

ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर): अधिकतम 27 वर्ष

विकलांग व्यक्ति: अधिकतम 34 वर्ष

कैसे होगा सेलेक्शन

इंटरव्यू के आधार पर सेलेक्शन होगा.

किन पदों पर होगी भर्ती

ओएनजीसी अप्रेंटिसशिप 2025 में कई पदों पर भर्ती निकली है. जिसमें लाइब्रेरी सहायक, अग्नि सुरक्षा तकनीशियन, लैब केमिस्ट/विश्लेषक (पेट्रोलियम उत्पाद), लेखा कार्यकारी, कंप्यूटर विज्ञान कार्यकारी, मानव संसाधन कार्यकारी सीओपीए (कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक), इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ड्राफ्ट्समैन (सिविल), इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के पद भरे जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट nats.education.gov.in या www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं

होम पेज पर भर्ती अनुभाग पर क्लिक करें.

अब "Apply Online" पर क्लिक करें.

फॉर्म में दी गई जानकारी भरें.

आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.

अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करें.

आवेदन पत्र पूरा भरने के बाद उसे जमा कर दें.

फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रख लें.

Advertisement

इस लिंक से कर सकते हैं आवेदन

इस लिंक से चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन

---- समाप्त ----