NTA JEE Main 2021: बेकाबू कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस सप्‍ताह CBSE बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं स्‍थगित की गई हैं. छात्र अब NTA से अप्रैल सेशन की JEE Main 2021 परीक्षा भी स्‍थगित करने की मांग उठा रहे हैं. छात्रों का कहना है कि जब 12वीं की परीक्षाओं पर ही अभी स्थिति साफ नहीं है, तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्‍जाम भी अभी कराना जरूरी नहीं है. गौरतलब है कि 18 अप्रैल को निर्धारित NEET PG 2021 परीक्षा भी कोरोना संक्रमण के चलते स्‍थगित कर दी गई है.

यह एग्‍जाम का तीसरा सेशन है और परीक्षा 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित की जानी है. इस साल परीक्षा 4 बार आयोजित की जानी है जिसमें पहले 2 सेशन की परीक्षा पूरी हो चुकी है और अप्रैल तथा मई के सेशन अभी बाकी हैं. परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्र सोशल मीडिया पर शिक्षामंत्री और NTA से परीक्षा कुछ समय के लिए स्‍थगित करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, एजेंसी ने परीक्षा स्‍थगित करने के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं दी है, मगर अभी तक एग्‍जाम के एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किए हैं.

कुछ छात्रों ने साथ आकर एक ट्विटर ग्रुप भी बनाया है और #postponejee2021 हैशटैग के साथ परीक्षाएं स्‍थगित करने की मांग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं.

If Boards Exam can be Postponed then Why Not JEE Mains 2021?



Are Aspirants Giving JEE Mains Covid Proof?

Why JEE Mains should be Conducted all over INDIA when Corona is at its peak? @DrRPNishank @DG_NTA#postponejee2021 #JEEMains2021 #JEE2021 #NEET #NEET2021