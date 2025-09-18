EVM में हेराफेरी का आरोप, DUSU चुनाव की वोटिंग के बीच NSUI ने ABVP पर साधा निशाना

दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनावों की आज वोटिंग हो रही है. पहली पाली की वोटिंग दोपहर एक बजे तक चलेगी. इसके बाद वोटिंग प्रक्रिया दूसरी पाली में शाम 4 बजे शुरू की जाएगी. वोटिंग के बीच एनएसयूआई ने एबीवीपी पर ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि एबीवीपी उम्मीदवारों के सामने ईवीएम पर नीली स्याही के निशान पाए गए. इंडिया टुडे ने एबीवीपी से उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए संपर्क किया है, जिसे जल्द ही अपडेट किया जाएगा.

EVM में हेराफेरी का आरोप

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में हेराफेरी करने के चौंकाने वाले प्रयासों की कड़ी निंदा करता है.

नामों के आगे लगाई नीली स्याही

विभिन्न कॉलेजों से ऐसी रिपोर्टें और शिकायतें सामने आई हैं कि ईवीएम पर एबीवीपी उम्मीदवारों के नामों के आगे जानबूझकर नीली स्याही के निशान लगाए गए हैं, जिसका स्पष्ट उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करना और उन्हें बदनाम करना है. यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धांधली करने का एक ज़बरदस्त प्रयास है.

यह बेहद चिंताजनक है कि डीयू प्रशासन एबीवीपी और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर काम कर रहा है और चुनाव की निष्पक्षता और अखंडता से समझौता कर रहा है. प्रशासन और एबीवीपी के बीच ऐसी मिलीभगत स्वतंत्र और निष्पक्ष छात्र लोकतंत्र की नींव पर प्रहार करती है.

एनएसयूआई उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी और लवकुश भड़ाना ने कॉलेजों का दौरा किया और चुनाव प्रणाली की विफलता पर गंभीर चिंता व्यक्त की और एनएसयूआई अध्यक्ष पद की उम्मीदवार को हराने के इन जानबूझकर किए गए प्रयासों की निंदा की. एनएसयूआई चुनावों में धांधली रोकने और इन ऐतिहासिक चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय चुनाव अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करती है.

