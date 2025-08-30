scorecardresearch
 

NEET UG Counselling 2025: राउंड 1 रिजाइन की डेडलाइन 3 सितंबर तक बढ़ी, यहां जानें प्रोसेस

NEET UG काउंसलिंग 2025 राउंड 1 के लिए इस्तीफा देने की सुविधा 3 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है.तो चलिए आपको बताते हैं प्रोसेस.

नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 1 के रिजाइन की डेट बढ़ा दी गई है. (Photo-AI Generated)
नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 1 के रिजाइन की डेट बढ़ा दी गई है. (Photo-AI Generated)

NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, एमसीसी ने नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 1 के रिजाइन की सुविधा को 3 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया है. जो उम्मीदवार अपनी सुरक्षा जमा राशि को जब्त किए बिना आवंटित सीट से इस्तीफा देना चाहते हैं, वे 3 सितंबर को शाम 5 बजे तक ऐसा कर सकते हैं.

3 सितंबर रिजाइन की लास्ट डेट
आधिकारिक नोटिस में लिखा है, "सुरक्षा जमा राशि जब्त किए बिना यूजी काउंसलिंग 2025 के राउंड -1 के लिए इस्तीफा देने की सुविधा 03.09.2025 के शाम 05:00 बजे तक बढ़ा दी गई है."जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है, उन्हें अपनी सीट रिजाइन के लिए आवंटित कॉलेज में स्वयं उपस्थित होना होगा.

समिति ने अपने पिछले नोटिस में साफ किया था कि जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और सीट पुष्टिकरण पत्र (Seat Confirmation Letter) प्राप्त कर लिया है, केवल वही कॉलेज जाकर रेजिग्नेशन लेटर ले सकते हैं. लेकिन जिन अभ्यर्थियों को सीट पुष्टिकरण पत्र नहीं मिला है, उन्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है.  ऐसे मामलों में उन्हें सीधे मुक्त निकास (Free Exit) माना जाएगा.  

कैसे करना होगा रिजाइन 
अभ्यर्थियों को ध्यान रखना होगा कि उनका त्यागपत्र (Resignation Letter) केवल उसी स्थिति में मान्य होगा जब वह आवंटित कॉलेज द्वारा एमसीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तैयार किया गया हो. अगर यह ऑनलाइन नहीं होगा, तो त्यागपत्र अमान्य माना जाएगा. इसी बीच, एमसीसी ने बताया है कि अब मेडिकल कॉलेजों को भी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नामित केंद्रों में शामिल किया गया है. यह व्यवस्था एनएमसी द्वारा जारी अस्थायी दिशानिर्देशों के अनुसार है, ताकि पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के तहत एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सके.

9 सितंबर तक एक्टिव होगा लिंक 
अब उम्मीदवार एमसीसी के पहले से मौजूद 16 विकलांगता केंद्रों के अलावा नए बताए गए मेडिकल कॉलेजों में भी जाकर जांच करवा सकते हैं और विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं. यूजी काउंसलिंग 2025 के दूसरे दौर के लिए दिव्यांगजन पोर्टल अभी खुला है और 9 सितंबर 2025 दोपहर 12 बजे तक सक्रिय रहेगा.  अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं. 

पहले राउंड के लिए सीट वापसी
जो छात्र पहले राउंड से अपनी आवंटित सीट छोड़कर अगले राउंड में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन त्यागपत्र प्रक्रिया पूरी करनी होगी. त्यागपत्र एमसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. इससे पहले, एमसीसी ने छात्रों के अनुरोध पर त्यागपत्र की अंतिम तिथि 3 सितंबर तक बढ़ा दी थी. समय पर त्यागपत्र देने वाले उम्मीदवारों की सुरक्षा राशि नहीं जाएगी.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण बातें
जिन छात्रों के पास सीट पुष्टिकरण पत्र नहीं है, उन्हें अपने आवंटित कॉलेज से संपर्क करना चाहिए. प्रवेश और त्यागपत्र दोनों ही केवल ऑनलाइन किए जा सकते हैं. ऑफलाइन अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे. उम्मीदवारों को अपना आवंटन पत्र एमसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा. सुरक्षा राशि उसी बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी जिसका उपयोग भुगतान के लिए किया गया था. पहले राउंड का त्यागपत्र (resignation letter) आज समाप्त हो रहा है, इसलिए नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के दूसरे राउंड के लिए इच्छुक छात्रों को बिना किसी देरी के सभी चरण पूरे करने चाहिए.

