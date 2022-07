NEET UG 2022: 'आज 2 बजे मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है' नीट एग्जाम को लेकर वायरल हो रहे ये मजेदार मीम्स

NEET UG 2022 Exam Viral Memes: मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आज परीक्षा की घड़ी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) रविवार, 17 जुलाई 2022 को अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) 2022 का आयोजन कर रहा है. परीक्षा दोपहर 02 बजे से शुरू होगी और शाम 5:20 बजे तक चलेगी. उम्मीदवारों को एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पर अपने एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए कहा गया है. 1 बजकर 30 मिनट के बाद किसी भी उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, NEET UG 2022 के लिए लगभग 18.72 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 10.64 लाख से ज्यादा लड़कियां और 8 लाख से ज्यादा लड़के शामिल हैं. इस बीच कैंडिडेट्स नीट यूजी 2022 को लेकर मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं, जो काफी वायरल भी हो रहे हैं.

#NEETUG22 May the next chapter in your life be filled with huge successes. I can only wish you the best of luck #NEETUG2022 #NEET pic.twitter.com/TzyAtSu92u — AnshulaDebnath (@AnshulaDebnath) July 17, 2022

#NEETUG22 Wishing you huge congratulations and all the best for your achievements. May you enjoy every second of the exciting future ahead of you #NEETUG2022 #NEET pic.twitter.com/cSUH0WqJ6m July 17, 2022

13 भाषाओं में होगा एग्जाम

नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर कुल 13 भाषाओं में होगा, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी और उर्दू शामिल है.

एडमिट कार्ड के साथ रखें चीजें

एग्जाम ध्यान रहे, बिना नीट एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी. एडमिट कार्ड के अलावा वेलिड आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आदि में से कोई एक जरूर रख लें. इसके अलावा, कोविड-19 दिशानिर्देश के मुताबिक फेस मास्क, दस्ताने, पर्सनल हैंड सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा.

NEET UG 2022 Dress Code