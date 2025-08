NEET PG 2025: नीट परीक्षा आज, जानें रिपोर्टिंग समय और ज़रूरी निर्देश

NEET PG Exam 2025: राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (National Board of Examinations in Medical Sciences) NBEMS रविवार ( 3 अगस्त) 2025 को नीट पीजी परीक्षा 2025 आयोजित करने के लिए तैयार है. परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी है कि परीक्षा के लिए जारी किए गए गाइडलाइन को सही पढ़ें, आखिरी समय में कोई हड़बड़ी न हो. तो चलिए जानते हैं परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइन.



1. Reporting Time

परीक्षा सेंटर का एंट्री गेट सुबह 8:30 बजे बंद हो जाएगा, यानी उम्मीदवारों को उससे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. NBEMS के अनुसार, उम्मीदवारों को समय पर परिसर में पहुंचना होगा.



2. Coloured copy of admit card needed

अभ्यर्थियों को एक A4 साइज के वाइट पेपर कागज पर कलर फोटो दो पृष्ठों वाला प्रवेश पत्र लेकर आना होगा.



3. सभी निर्धारित दस्तावेज साथ लाने होंगे

अभ्यर्थियों को सभी अनिवार्य दस्तावेज़ अपने साथ ले जाना न भूलें क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगा. प्रवेश के समय दस्तावेज़ों को वेरिफाई कराना होगा.



4. दवाइयां ले जाने या फेस मास्क पहनने के लिए प्रमाणपत्र/प्रमाण आवश्यक

अगर कोई उम्मीदवार दवाएं, मेडिकल उपकरण या फेस मास्क साथ लाना चाहता है, तो वो ला सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एग्ज़ाम सेंटर पर डॉक्टर का सर्टिफिकेट या मेडिकल पेपर दिखाना होगा.



5. अपनी उंगलियों को मेहंदी/रंग से न ढकें

एनबीईएमएस का कहना है कि उंगलियों पर मेहंदी/रंगों से टैटू बनवाने से बचना चाहिए.



6. बायो ब्रेक नियम

इसका मतलब है कि जब कोई अभ्यर्थी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेगा (यानी एग्ज़ाम हॉल में एंट्री कर लेगा), तो फिर परीक्षा शुरू होने तक वह बाथरूम (बायो ब्रेक) नहीं जा सकेगा. उसे एग्ज़ाम शुरू होने तक अपनी सीट पर ही बैठना होगा.



7. पानी की बोतल और खाने की चीजें ले जाना मना

परीक्षा केंद्र में पानी की बोतल और खाने की चीजें ले जाना मना है. लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी डायबिटिक है या गर्भवती महिला है, तो पहचान और जांच के बाद उन्हें पारदर्शी पैक में थोड़ी मात्रा में साधा खाना या चीनी ले जाने की इजाज़त दी जा सकती है. इसके अलावा, उम्मीदवारों को पेन/पेंसिल लाने की अनुमति नहीं है. साथ ही, परीक्षा के दौरान कोई रफ पेपर नहीं दिया जाएगा. उम्मीदवारों के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डिजिटल नॉर्मल कैलकुलेटर उपलब्ध होगा.



8. नकल या किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल करना सख्त मना

नकल या किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल करना सख्त मना है. अगर कोई उम्मीदवार ऐसी चीजें लेकर पकड़ा गया, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा सख्त निगरानी में होगी.



कब जारी हुआ था एडमिट कार्ड

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि NEET PG एडमिट कार्ड 2025 31 जुलाई, 2025 को जारी किया गया था. परीक्षा में 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक में चार ऑप्शन होंगे. अभ्यर्थियों को चार ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करना होगा. NEET PG का पेपर अब 5 हिस्सों में बांटा जाएगा ग्रुप A, B, C, D और E.हर ग्रुप में 40 सवाल होंगे, जो MBBS के अलग-अलग विषयों से होंगे.

