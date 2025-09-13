scorecardresearch
 

मध्य प्रदेश पीसीएस रिजल्ट 2024 जारी, श्योपुर के देवांशु शिवहरे ने मारी बाजी, टॉप 13 में 5 महिलाएं

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने 12 सितंबर 2025 को राज्य सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया. आयोग ने मेरिट लिस्ट और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक जारी किए हैं. उम्मीदवार अब अपना नाम, रोल नंबर और आवंटित पद पीडीएफ में देख सकते हैं.

एमपीपीएससी फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया है. इस परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के 13 पदों में 5 महिलाओं ने जगह बनाई है. (Photo: X( Twitter)/@tulsi_silawat( Cabinet Minister))
एमपीपीएससी फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया है. इस परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के 13 पदों में 5 महिलाओं ने जगह बनाई है. (Photo: X( Twitter)/@tulsi_silawat( Cabinet Minister))

MPPSC मुख्य परीक्षा परिणाम 2024: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने MPPSC मुख्य परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है. उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से MPPSC 2024 मेरिट सूची पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. आपको बता दें कि इस लिस्ट में टॉप 13 में 5 महिलाएं हैं.  इस बार की एमपीपीएससी परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर पद पर देवांशु शिवहरे ने पहला स्थान पाया. उन्होंने कुल 953 अंक हासिल किए. वहीं, देवरी तहसील के ऋषव अवस्थी को दूसरा स्थान मिला. उन्हें कुल 945.50 अंक प्राप्त हुए.

इस भर्ती के माध्यम से 13 डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर कैंडिडेट का चयन करना है. आयोग की तरफ से अभी सिर्फ 87 प्रतिशत पदों की रैंक लिस्ट जारी की गई है. 13 प्रतिशत पद अभी होल्ड पर रखे हैं.

कब हुई थी परीक्षा 
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (2024) 21 से 26 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी. 10 पदों के लिए ये एग्जाम हुए थे. इसमें करीब तीन हजार से ज्यादा उम्मीदवार बैठे थे. 

यहां चेक करें लिस्ट टॉप 13 छात्र

1- देवांशु शिवहरे- कुल अंक 953 (1685 अंक में से)
2- ऋषव अवस्थी-945.50 अंक
3- अंकित 942 अंक
4- शुभम - 913 अंक
5- हर्षिता दवे- 893.75 अंक
6- रुचि जाट-891 अंक
7- नम्रता जैन- 890 अंक
8- गिरराज परिहार-859.75 अंक
9- स्वर्णा दिवान-833.75 अंक
10- विक्रमदेव सरयम-765.50 अंक
11- शिवानी सिरमचे-761.50 अंक
12- जतिन ठाकुर- 759.75 अंक
13- हिमांशु सोनी- 716 अंक

एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा परिणाम 2024 पीडीएफ जारी
एमपीपीएससी (मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग) ने 12 सितंबर 2025 को एमपीपीएससी मेन्स फाइनल रिजल्ट 2024 घोषित कर दिया है. इस पीडीएफ में उन सभी उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची (मेरिट लिस्ट) दी गई है, उन्होंने सभी चरण (मुख्य परीक्षा + इंटरव्यू) पास कर लिए हैं. उम्मीदवार अपना रोल नंबर, नाम, श्रेणी और आवंटित पद इस सूची में देख सकते हैं.

एमपीपीएससी मेरिट लिस्ट 2024
कैसे बनी मेरिट लिस्ट: मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू (व्यक्तित्व परीक्षण) के अंकों को जोड़कर.
रैंकिंग: सबसे ज्यादा अंक वाले को पहले रैंक, फिर उसके बाद अन्य. 
बराबरी (टाई-ब्रेक): अगर अंक बराबर हैं तो बड़े उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता. 
अगर फिर भी बराबरी है तो पिछले चरण/सेक्शन के अंक देखे जाते हैं.
आरक्षण: SC, ST, OBC, EWS जैसी श्रेणियों के लिए अलग कोटा लागू है.

एमपीपीएससी कट-ऑफ अंक 2024
कट-ऑफ यानी किसी भी पद पर चयन के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक.
ये अंक भी 12 सितंबर 2025 को रिजल्ट के साथ जारी किए गए हैं.

कट-ऑफ हर साल इन कारणों से बदलता है:
उम्मीदवारों की संख्या – ज्यादा प्रतियोगी होंगे तो कट-ऑफ ज्यादा होगा.
पेपर की कठिनाई – पेपर कठिन हुआ तो कट-ऑफ नीचे जा सकता है.
रिक्तियों की संख्या – पद ज्यादा होंगे तो कट-ऑफ कम हो सकता है.

आरक्षण – अलग-अलग श्रेणियों (SC, ST, OBC, EWS) के लिए अलग कट-ऑफ तय होता है. 

---- समाप्त ----
