MP Class 2 Teacher Recruitment Result Out: आजतक की खबर का असर, पांच महीने से रुके वर्ग-2 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 24 घंटे में जारी

मध्य प्रदेश में वर्ग-2 शिक्षक भर्ती परीक्षा का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. लंबे समय से परिणाम घोषित न होने से नाराज अभ्यर्थी कई बार प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं.

आजतक पर रिजल्ट देरी की खबर सामने आने के 24 घंटे बाद ही परिणाम जारी कर दिए गए हैं. (Photo: AI Generated)
MP Class 2 Teacher Recruitment Result 2025: मध्य प्रदेश में वर्ग-2 शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. छात्र लम्बे समय से अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कई बार प्रदर्शन के बाद भी उनके रिजल्ट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है. आजतक पर रिजल्ट देरी की खबर सामने आने के 24 घंटे बाद ही परिणाम जारी कर दिए गए हैं. लगभग 1.5 लाख उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी.

शिक्षक भर्ती रिजल्ट देरी से नाराज अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) पहुंचे जब वहां सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद पैदल मार्च करते हुए धरना प्रदर्शन किया. पांच महीने से छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे जो अब जारी कर दिया गया है. जिन केंडिडेट्स ने एग्जाम पास कर लिया उन्हें अब इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा.

10 हजार से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी ईएसबी ने शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के 10,758 और ग्रुप 4 के 956 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी. इस परीक्षा का विज्ञापन दिसंबर 2022 में जारी किया गया था. वहीं, पात्रता परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2023 में हुआ और चयन परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2025 में हुआ. इसके बाद अब जाकर परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है. इम पांच महीनों में अभ्यर्थियों ने मप्र कर्मचारी चयन मंडल के सामने कई बार रिजल्ट जारी करने की मांग की लेकिन उन्हें अनसुना किया गया.

लेटेस्ट

