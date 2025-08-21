मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी, कॉलेजों में बढ़ेंगी सीटें

मेडिकल की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. देश में मेडिकल सीटें बढ़ने वाली हैं. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रमुख डॉ. अभिजात शेठ ने कहा है कि इस शैक्षणिक वर्ष में देश में स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों की संख्या में लगभग 8,000 की वृद्धि होने की उम्मीद है, फिलहाल मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन चल रहा है.

नीट यूजी के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और पहला दौर पूरा हो चुका है. काउंसलिंग का दूसरा दौर 25 अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है. इस वर्ष जुलाई में सीबीआई द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) और निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किए जाने के बाद इस वर्ष मेडिकल सीटों की संख्या में कमी आने की चिंता है, जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार और मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे में अवैध हेरफेर सहित कई "घोर" कृत्यों में शामिल थे.

जब सीबीआई जांच शुरू हुई, तो एनएमसी ने सीटों की संख्या बढ़ाने या नए पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया रोक दी थी. एजेंसी ने एफआईआर में 34 लोगों के नाम दर्ज किए थे, जिनमें स्वास्थ्य मंत्रालय के आठ अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का एक अधिकारी और एनएमसी निरीक्षण दल के पांच डॉक्टर शामिल थे.

बढ़ सकती हैं 8000 सीटें

एक इंटरव्यू में, डॉ. शेठ ने कहा, "मेरी नियुक्ति के साथ ही, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है. हमने प्राथमिकता के आधार पर यूजी मेडिकल सीटों का निरीक्षण पूरा कर लिया है और मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है." उन्होंने कहा, "इस शैक्षणिक वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर हमें लगभग 8,000 सीटों (यूजी और पीजी सीटों को मिलाकर) की वृद्धि की उम्मीद है."

अभी मेडिकल कॉलेजों में कितनी सीटे हैं

वर्तमान में, ग्रेजुएशन लेवल पर 1 लाख 18 हजार 098 सीटें हैं, जिनमें से 59 हजार 782 सरकारी और 58 हजार 316 निजी क्षेत्र में हैं. स्नातकोत्तर सीटों की संख्या 53हजार 960 है, जिनमें से 30 हजार 029 सरकारी और 23 हजार 931 निजी क्षेत्र में हैं.

पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या में कमी के बारे में, डॉ. शेठ ने कहा, "चल रही (सीबीआई) जांच के कारण, ग्रेजुएशन कोर्स में सीटों की संख्या कम हो सकती है. हालांकि, कुल मिलाकर, निरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीटों की संख्या 8,000 या उससे भी अधिक बढ़ जाएगी."

