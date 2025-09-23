scorecardresearch
 

यहां सरकार का बड़ा ऐलान, 2026 तक होगी 5500 प्रोफेसर्स की भर्ती! इन लोगों को मिलेगा मौका

महाराष्ट्र के कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के कारण वहां जल्द ही 5 हजार से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी.

चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि वित्त और योजना विभागों ने प्रस्ताव पास कर दिया है. (फोटो-ITG)
चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि वित्त और योजना विभागों ने प्रस्ताव पास कर दिया है. (फोटो-ITG)

महाराष्ट्र के सीनियर कॉलेजों में मार्च 2026 में पहले तक 5,500 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती की जाएगी. ये ऐलान राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने एक यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान किया. साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए 2,900 गैर-शिक्षण (non-teaching) रिक्तियों को मंजूरी मिलने की बात कही.

जल्द जारी होगा औपचातिक आदेश

नांदेड़ स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के 28वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा कि वित्त और योजना विभागों ने इसका प्रस्ताव पास कर दिया है. भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार जल्द ही औपचारिक आदेश जारी करेगी. 

क्यों नही हो पाई थी 700 नियुक्तियां?

पाटिल ने बताया कि सीनियर कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ की कमी के कारण यह कदम उठाया गया है.  इससे पहले भी 700 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि तत्कालीन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने इसके लिए कोई और तरीका सुझाया था. अब इस मामले की चर्चा नए राज्यपाल आचार्य देवव्रत से की जाएगी.

छात्र केवल मुंबई और पुणे को चुन रहे

पाटिल का मानना है कि विदेशी छात्रों के लिए यूनिवर्सिटीज को और आकर्षक बनाने की जरूरत है क्योंकि इस साल एक एजेंसी के जरिए 65 देशों के 4 हजार छात्रों ने महाराष्ट्र में एडमिशन लिया, लेकिन ज्यादातर ने मुंबई और पुणे के कॉलेजों को चुना.

उन्होंने स्नातक छात्रों से स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं में भाग लेने का आग्रह किया. शिक्षकों की यह भर्ती से पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजों में होगी, जिससे छात्रों को बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा मिले.

