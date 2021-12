Maharashtra Board SSC, HSC Exams 2022: महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी, इस तारीख से परीक्षा

Board Exam Dates 2022: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (Maharashtra Board/ MSBSHSE) ने हायर सेकेंडरी एजुकेशन (HSC) और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (SSC) एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है. शेड्यूल के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च से आयोजित की जाएगी.

12वीं कक्षा की परीक्षा का आयोजन 4 मार्च, 2022 से किया जाएगा और 10वीं के एग्जाम का आयोजन 15 मार्च, 2022 से किया जाएगा. राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट कर टाइम टेबल जारी होने की जानकारी दी. छात्र एग्जाम की डेटशीट ऑफिशियल वेबसाइट mahahsc.in पर जा कर चेक कर सकते हैं.

The Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education has issued subjectwise timetable for the 2021-22 board exams of Std.10th (SSC) & Std. 12th (HSC).The same can be accessed athttps://t.co/KX9sqYrmnj.Wishing all students the best of luck!! @msbshse @MahaDGIPR