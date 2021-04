School Closed: कोरोना की बेकाबू रफ्तार, गुजरात में सभी स्कूल-कॉलेज 30 अप्रैल तक बंद

Gujarat School-College closed till 30th April: गुजरात में कोरोना/कोविड-19 मामलों में तेजी को देखते हुए राज्य के सभी कॉलेजों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. राज्य सरकार के अनुसार गुजरात के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों से कहा गया है कि स्टूडेंट्स को परिसर में बुलाने के बजाए ऑनलाइन माध्यम से क्लासेज जारी करें.

अप्रैल की शुरुआत में ही कक्षा एक से लेकर 10 तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. बता दें कि पिछले साल के शुरू में लॉकडाउन के बाद बंद किए गए राज्य के स्कूल और कॉलेजों को जनवरी 2021 और फरवरी में चरणबद्ध रूप से फिर से खोला गया था.

In view of the current Corona situation, Gujarat Govt announces the closure of direct educational activities (offline) in all Govt and private colleges in the state till April 30. For each semester, colleges will be allowed to continue online education as per their requirement.