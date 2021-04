Covid Crisis: कर्नाटक सरकार ने सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वे राज्य में वर्तमान Covid-19 संकट के दौरान किसी भी छात्र से हॉस्टल खाली करने के लिए दवाब न बनाएं. राज्‍य के उपमुख्‍यमंत्री डॉ. सी एन अश्‍वनाथ ने यह आदेश जारी किया है. उन्होंने ट्विटर पर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि छात्रों को हॉस्टल खाली करने और शैक्षिक संस्थानों द्वारा जबरदस्‍ती घर लौटने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र की परीक्षाएं समाप्त नहीं हो जातीं.

Students who are residing in hostels and pursuing Engineering, Diploma, Polytechnic, UG & PG examinations should not be forcefully vacated from the respective college hostels instead, all facilities including food should be continued until the examinations are completed.



