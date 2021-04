Punjab PSC Exam Fee Reduced: कम की गई भर्ती परीक्षाओं की फीस, CM ने की घोषणा

Punjab PSC Exam Fee Reduced: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सामान्य और SC/ST कैटेगरी के लिए सभी पंजाब लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में कमी कर दी है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और विकलांग (PWd) कैटेगरी के उम्‍मीदवारों को एग्‍जामिनेशन फीस से छूट दे दी है. उन्‍होंने कहा कि इस फैसले से राज्‍य भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी.

To give #relief to #candidates, #PPSC #fee has been #reduced. #EWS/ #PWD/ LDESM candidates fee reduced to 500₹. SC/OBC fee reduced to 750₹ and for all others fee reduced to 1500₹ @PunjabGovtIndia