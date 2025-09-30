जोधपुर में नकल करते पकड़ी गईं ABVP की प्रांत मंत्री पूनम भाटी, NSUI ने की पद से हटाने की मांग

जोधपुर की जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) में MA हिंदी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की प्रांत मंत्री पूनम भाटी नकल के आरोप में पकड़ी गईं. दरअसल, एग्जाम हॉल में तैनात टीचर ने उन्हें मोबाइल फोन से नकल करते हुए पाया, जिसके बाद पूनम भाटी समेत एक और छात्रा को परीक्षा कंट्रोल रूम भेजा गया. उसी समय फ्लाइंग टीम के अधिकारी भी स्थल पर पहुंचे और दोनों के खिलाफ नकल की शिकायत दर्ज की गई है.

नकल की पुष्टि होने के बाद पूनम भाटी की परीक्षा कॉपी बदल दी गई और विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की है. हालांकि, जब इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन से संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है.

NSUI कर रहा विरोध

इस घटनाक्रम के बाद NSUI पदाधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से एबीवीपी से मांग की है कि इस प्रकार की जिम्मेदारी निभा रहे व्यक्ति को तत्काल हटाया जाए. एनएसयूआई जोधपुर के जिला अध्यक्ष डॉ. बबलू सोलंकी ने सोशल मीडिया पर पूनम भाटी को तुरंत पद से हटाने की मांग की है. साथ ही एनएसयूआई ने इस मामले को लेकर जेएनवीयू के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है.

हनुमान बेनीवाल ने भी उठाए सवाल

वहीं, नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है, 'पहले जोधपुर स्थित MBM यूनिवर्सिटी में राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल की पौत्री नकल करते हुए पकड़ी गई और अब भाजपा के ही छात्र संघठन ABVP की प्रांत मंत्री पूनम भाटी जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में नकल करते हुए पकड़ी गई, सत्ता के दम पर इस मामले को दबाने के लिए पूरी भाजपा लगी हुई है, मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मेरा सवाल है कि विधि मंत्री की पौत्री वाले मामले को आपकी पार्टी ने दबाने का प्रयास किया,अब इस मामले को लेकर आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा?'

26 जनवरी परेड में शामिल हुई थी पूनम भाटी

बता दें कि पूनम भाटी की नियुक्ति जनवरी 2025 में एबीवीपी के प्रांत मंत्री पद पर हुई थीं. पूनम भाटी जैसलमेर जिले की निवासी हैं. साल 2024 में उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था. मौजूदा विवाद के बाद उनके सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में किए गए कार्यों पर भी चर्चा शुरू हुई है.

यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब कुछ समय पहले जोधपुर की एमबीएम यूनिवर्सिटी में विधि मंत्री जोगाराम पटेल की पौत्री भी नकल करते पकड़ी गई थी. इन दोनों मामलों में प्रशासनिक भूमिका और संबंधित राजनीतिक दलों की प्रक्रिया पर प्रश्न उठे.

