scorecardresearch
 

Feedback

JNU छात्रसंघ चुनाव नतीजे: काउंसलर्स पदों की काउंटिंग जारी, ABVP को बढ़त

JNU Student Union Result: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव की मतगणमा जारी है, जिसमें काउंसलर्स पद में एबीवीपी बढ़त बनाए हुए हैं.

Advertisement
X
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव की मतगणना की जा रही है. (Photo: ITG)
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव की मतगणना की जा रही है. (Photo: ITG)

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव की मतगणना जारी है. पहले काउंसलर के पदों की मतगणना की जा रही है और अभी 15 काउंसलर पदों के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. इसमें 8 सीटों पर अखिल विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने जीत दर्ज की है. वहीं, सेंट्रल पैनल के वोटों के नतीजे गुरुवार को जारी किए जाएंगे.

बता दें कि जेएनयू में काउंसलर के कुल 47 पद हैं, जिनमें से 15 के नतीजे जारी किए गए हैं. मतगणना केंद्र के बाहर टेंट में छात्र संगठनों के छात्र डटे हुए हैं और लगातार मतगणना पर नजर बनाए हुए हैं. मतगणना केंद्र के बाहर छात्र संगठन से जुड़े छात्रों और अन्य छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ नजर आ रहा है.

एबीवीपी और लेफ्ट के बीच है टक्कर

सम्बंधित ख़बरें

JNU छात्र संघ चुनाव में ABVP की तरफ से उपाध्यक्ष पर पद महिला कैंडिडेट तान्या कुमारी मैदान में हैं. (Photo: ITG)
JNU छात्र संघ चुनाव में क्या हैं मुद्दे? अध्यक्ष-सचिव पद पर ABVP ने उतारे ये कैंडिडेट 
JNU में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान 4 नवम्बर को होगा तथा परिणाम दो दिन बाद 6 नवम्बर को घोषित किये जाएंगे. (Photo: ITG)
JNU में 4 नवंबर को होगा छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान, अध्यक्ष पद के लिए 34 दावेदार 
Controversy on Vijayadashami at JNU, effigies of Umar Khalid were burned.
JNU में विजयादशमी पर छात्रों में क्यों हुआ विवाद? 
quantum computing jnu
क्वांटम कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग पर 100 साल पुराने फॉर्मूले को चुनौती का दावा किया इंडियन साइंटिस्ट ने 
jnu 2025 admission process
JNU Admission 2025: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, जानें प्रोसेस 

इस बार माना जा रहा है कि एबीवीपी और लेफ्ट यूनियन के बीच कांटे की टक्कर है. इस बार लेफ्ट यूनियन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (DSF) हैं, जो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं. अगर लेफ्ट यूनियन के उम्मीदवारों की बात करें तो अध्यक्ष पद के लिए अदिति, उपाध्यक्ष पद के लिए के. गोपिका, महासचिव पद के लिए सुनील, संयुक्त सचिव पद के लिए दानिश अली चुनाव मैदान में है.

Advertisement

वहीं एबीवीपी से विकास पटेल को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है. इसके अलावा तान्या कुमारी (उपाध्यक्ष), राजेश्वर कांत दुबे (महासचिव) और अनुज दमारा (सह-सचिव) मैदान में हैं. बता दें कि 4 नवंबर को दो फेज में चुनाव हुए थे, जिसमें 67 फीसदी स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था. इसके बाद काउंटिंग शुरू हुई है और नतीजे 6 नवंबर को जारी किए जाएंगे.

छात्र संघ चुनावों में मुख्य रुप से लड़ाई लेफ़्ट यूनिटी और ABVP के बीच लड़ाई है. कैंपस में छात्र संघ चुनाव के सेंट्रल पैनल में लगातार लेफ्ट यूनिटी का दबदबा चला आ रहा है. हालांकि पिछली बार चुनाव में सेंट्रल पैनल के 4 सीटों में से एक सीट पर ABVP ने जीत दर्ज कर ली थी. सभी संगठन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है इसका पता गुरुवार को ही चल पाएगा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement