JNU छात्रसंघ चुनाव नतीजे: काउंसलर्स पदों की काउंटिंग जारी, ABVP को बढ़त

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव की मतगणना जारी है. पहले काउंसलर के पदों की मतगणना की जा रही है और अभी 15 काउंसलर पदों के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. इसमें 8 सीटों पर अखिल विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने जीत दर्ज की है. वहीं, सेंट्रल पैनल के वोटों के नतीजे गुरुवार को जारी किए जाएंगे.

बता दें कि जेएनयू में काउंसलर के कुल 47 पद हैं, जिनमें से 15 के नतीजे जारी किए गए हैं. मतगणना केंद्र के बाहर टेंट में छात्र संगठनों के छात्र डटे हुए हैं और लगातार मतगणना पर नजर बनाए हुए हैं. मतगणना केंद्र के बाहर छात्र संगठन से जुड़े छात्रों और अन्य छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ नजर आ रहा है.

एबीवीपी और लेफ्ट के बीच है टक्कर

इस बार माना जा रहा है कि एबीवीपी और लेफ्ट यूनियन के बीच कांटे की टक्कर है. इस बार लेफ्ट यूनियन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (DSF) हैं, जो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं. अगर लेफ्ट यूनियन के उम्मीदवारों की बात करें तो अध्यक्ष पद के लिए अदिति, उपाध्यक्ष पद के लिए के. गोपिका, महासचिव पद के लिए सुनील, संयुक्त सचिव पद के लिए दानिश अली चुनाव मैदान में है.

वहीं एबीवीपी से विकास पटेल को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है. इसके अलावा तान्या कुमारी (उपाध्यक्ष), राजेश्वर कांत दुबे (महासचिव) और अनुज दमारा (सह-सचिव) मैदान में हैं. बता दें कि 4 नवंबर को दो फेज में चुनाव हुए थे, जिसमें 67 फीसदी स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था. इसके बाद काउंटिंग शुरू हुई है और नतीजे 6 नवंबर को जारी किए जाएंगे.

छात्र संघ चुनावों में मुख्य रुप से लड़ाई लेफ़्ट यूनिटी और ABVP के बीच लड़ाई है. कैंपस में छात्र संघ चुनाव के सेंट्रल पैनल में लगातार लेफ्ट यूनिटी का दबदबा चला आ रहा है. हालांकि पिछली बार चुनाव में सेंट्रल पैनल के 4 सीटों में से एक सीट पर ABVP ने जीत दर्ज कर ली थी. सभी संगठन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है इसका पता गुरुवार को ही चल पाएगा.

