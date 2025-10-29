scorecardresearch
 

Feedback

JNU में 4 नवंबर को होगा छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान, अध्यक्ष पद के लिए 34 दावेदार

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं. नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब 4 नवंबर को होने वाले छात्रसंघ चुनावों को लेकर कैंपस पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है. पोस्टर, नारे, बहसें और रणनीतिक गठजोड़, हर कोना छात्र राजनीति की गूंज से भरा हुआ है. इस बार कुल 128 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा माना जा रहा है.

Advertisement
X
JNU में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान 4 नवम्बर को होगा तथा परिणाम दो दिन बाद 6 नवम्बर को घोषित किये जाएंगे. (Photo: ITG)
JNU में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान 4 नवम्बर को होगा तथा परिणाम दो दिन बाद 6 नवम्बर को घोषित किये जाएंगे. (Photo: ITG)

JNU Student Election 2025: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में चुनावी बिगुल बज चुका है. 27 अक्टूबर को छात्रों ने अपना नामांकन दाखिल करवा दिया है. 4 नवंबर को विश्वविद्याय में चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां छात्र जोरो शोरों ने कर रहे हैं. चुनावों के लिए कुल 128 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं, जिससे केंद्रीय पैनल के सभी चार पदों के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. 

जेएनयू चुनाव समिति के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए 34, उपाध्यक्ष पद के लिए 29, महासचिव पद के लिए 31 और संयुक्त सचिव पद के लिए 34 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं. नामांकन वापसी आज बुधवार, 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होगी. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची आज ही दोपहर 2 बजे तक जारी की जाएगी.

चुनाव मैदान में प्रमुख छात्र संगठनों में अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) शामिल हैं. कई निर्दलीय उम्मीदवारों के भी चुनाव लड़ने की उम्मीद है, जिससे चुनाव का दायरा और बढ़ जाएगा. मतदान 4 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना और परिणामों की घोषणा 6 नवंबर को होगी.

इस साल भारी मतदान की उम्मीद

सम्बंधित ख़बरें

File an FIR against the ABVP leaders, students took to the streets in JNU.
JNU में संग्राम, ABVP पर FIR की मांग को लेकर पुलिस से भिड़े लेफ्ट के छात्र 
jnu student protests
JNU में झड़प के बाद FIR, लेफ्ट के कई पदाधिकारी हिरासत में लिए गए 
jnu student protests
जेएनयू छात्रों का प्रदर्शन... पुलिस से धक्का-मुक्की, हिरासत में लिए गए 28 छात्र  
Delhi Aaj Tak: Chaos during Ravana Dahan at JNU, clashes among students.
JNU में रावण दहन पर बवाल, क्यों आपस में भिड़ गए छात्र? 
Controversy on Vijayadashami at JNU, effigies of Umar Khalid were burned.
JNU में विजयादशमी पर छात्रों में क्यों हुआ विवाद? 
Advertisement

अधिकारियों को इस साल भारी मतदान की उम्मीद है. अभियान परिसर की स्वायत्तता, छात्रावास सुविधाओं और शैक्षणिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है. जैसे-जैसे अभियान तेज़ होता जाएगा, जेएनयू एक बार फिर छात्र राजनीति का केंद्र बनने के लिए तैयार है, जहां नारों, पोस्टरों और बहसों की गूंज सुनाई देगी, जो लंबे समय से इसकी जीवंत लोकतांत्रिक संस्कृति की पहचान रही हैं.

4 नवंबर को होगा मतदान

चुनाव प्रचार की तैयारी जोरों पर है और नामांकन खत्म होने के बाद इसमें और तेजी आने की उम्मीद है. स्कूल स्तर पर आम सभा की बैठकें 29 से 31 अक्टूबर के बीच होंगी, जबकि विश्वविद्यालय स्तर की आम सभा 1 नवंबर को होगी. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की बहस 2 नवंबर को तय की गई है. 3 नवंबर को प्रचार पर रोक रहेगी. मतदान और मतगणना 4 नवंबर को दो हिस्सों में होगी. पहला चरण सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरा चरण दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक.

जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) के चुनाव हमेशा से देशभर के युवाओं की सोच और विचारधारा के बदलाव को दिखाते रहे हैं. चुनाव नजदीक आते ही छात्र संगठन छात्रों से जुड़ने में लगे हैं. वे अपने घोषणापत्र जारी कर रहे हैं, कैंपस में प्रचार कर रहे हैं और रणनीतिक गठजोड़ बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों का समर्थन मिल सके.

Advertisement

पिछले साल कौन जीता था जेएनयू छात्र संघ चुनाव

पिछले साल वामपंथी छात्र संगठनों ने चार में से तीन पद अपने नाम किए थे, जबकि एबीवीपी ने संयुक्त सचिव का पद जीता था, जो लगभग दस साल बाद उसकी पहली बड़ी जीत थी. अब 4 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर कैंपस में माहौल गर्म है. छात्र बड़ी संख्या में वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं. यह चुनाव सिर्फ नए छात्र नेताओं को चुनने का मौका नहीं है, बल्कि यह भी दिखाएगा कि जेएनयू जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक कैंपस में छात्रों की सोच किस दिशा में जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement