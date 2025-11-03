scorecardresearch
 

JEE मेन्स परीक्षा में ऑनस्क्रीन कैलकुलेटर की सुविधा, शुरु हुए रजिस्ट्रेशन

जेईई मेन 2026 दो सत्रों में आयोजित होगा. पहला जनवरी (1 से 30 जनवरी) और दूसरा अप्रैल (1 से 10 अप्रैल) के बीच. परीक्षा दो पेपरों के लिए होगी: पेपर 1 (बीई/बीटेक) और पेपर 2 (बीआर्क/बीप्लानिंग). आवेदन और अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार jeemain.nta.nic.in पर जा सकते हैं.

जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in है. (Photo: Pexels)
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 31 अक्टूबर को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 के आवेदन पत्र उपलब्ध करा दिए हैं. जेईई मेन 2026 जनवरी सत्र की परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 नवंबर (रात 9 बजे) है. क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से शुल्क का भुगतान 27 नवंबर, रात 11.50 बजे तक किया जा सकता है. जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in है.

पहली बार परीक्षा के दौरान ऑनस्क्रीन कैलकुलेटर

पहली बार, एनटीए कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) के दौरान एक ऑनस्क्रीन मानक कैलकुलेटर उपलब्ध कराएगा. जेईई मेन 2026 सूचना ब्रोशर में एक बयान में कहा गया है कि उम्मीदवार गणित के लिए इस बुनियादी ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग जोड़, घटाव, भाग और गुणा के लिए कर सकते हैं. साथ ही, इस कैलकुलेटर में वर्गमूल, प्रतिशत आदि के लिए फ़ंक्शन भी शामिल हैं.

इसी तरह के रुझानों को जारी रखते हुए, 2026 में जेईई मेन भी दो चरणों में आयोजित किया जाएगा. पहला सत्र 1 से 30 जनवरी, 2026 तक और अगला सत्र 1 से 10 अप्रैल, 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा. जेईई मेन दो पेपरों के लिए आयोजित किया जाता है - पेपर 1 (बीई/बीटेक) और पेपर 2 (बीआर्क/बीफार्मा).

उम्मीदवार अपने वर्तमान या स्थायी पते वाले राज्य से परीक्षा केंद्र के लिए अधिकतम चार शहरों का चयन कर सकते हैं. एनटीए कम उम्मीदवारों की संख्या होने पर शहरों को मिलाने और प्रशासनिक कारणों से उम्मीदवार की पसंद के अलावा कोई अन्य शहर आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. विदेशी उम्मीदवारों को अपने वर्तमान और स्थायी पते के आधार पर शहरों का चयन करना होगा और भारत में कम से कम एक शहर का चयन करना होगा. 

आवेदन करते समय यह ध्यान रखें

एनटीए ने 29 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में, उम्मीदवारों से जेईई मेन 2026 आवेदन पत्र भरने से पहले यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनका आधार कार्ड, यूडीआईडी ​​कार्ड (विकलांग व्यक्तियों के लिए), और श्रेणी प्रमाण पत्र (ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल) अपडेट और मान्य हैं. यह कदम प्रवेश प्रक्रिया के बाद के चरणों में विसंगतियों या अस्वीकृति से बचने के लिए है.

2025 में, जेईई मेन जनवरी और अप्रैल में आयोजित किया गया था. जनवरी सत्र की परीक्षा 22 से 30 जनवरी तक और अप्रैल सत्र की परीक्षा 2 से 8 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी. 2024 में, जेईई मेन जनवरी और अप्रैल में आयोजित किया गया था. जनवरी सत्र की परीक्षा 24 से 31 जनवरी तक और अप्रैल सत्र की परीक्षा 6 से 12 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी.

जेईई मेन 2025 के पहले सत्र की परीक्षा में 13,11,544 छात्रों ने पंजीकरण कराया और 12,58,136 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. दूसरे सत्र या अप्रैल 2025 की जेईई मेन परीक्षा के लिए 10,61,840 छात्रों ने पंजीकरण कराया और 9,92,350 छात्र परीक्षा में शामिल हुए.

जनवरी 2024 (पहले सत्र) की परीक्षा में कुल 12,21,624 छात्र पंजीकृत हुए, जिनमें से 11,70,048 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. अप्रैल 2024 (दूसरे सत्र) की परीक्षा में कुल 11,79,569 छात्र पंजीकृत हुए, जिनमें से 10,67,959 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. पंजीकरण की कुल संख्या 2022 में 10.26 लाख से बढ़कर 2023 में 11.62 लाख हो गई.

