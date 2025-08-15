scorecardresearch
 

NEET UG: जापान बन रहा भारतीय छात्रों के लिए नया मेडिकल डेस्टिनेशन, जानें कारण

जापान छात्र सेवा संगठन (JASSO) के अनुसार, 2023 में 279,274 अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे, जो 2022 से 20.8% की वृद्धि दर्शाता है. जापान, उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा, विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित चिकित्सा कार्यक्रम और स्वास्थ्य सेवा में बढ़ते अवसरों की पेशकश करते हुए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरा है.

जापान बना मेडिकल करियर के लिए उभरता हॉटस्पॉट ( Photo: AI Generated)
जापान बना मेडिकल करियर के लिए उभरता हॉटस्पॉट ( Photo: AI Generated)

जापान छात्र सेवा संगठन (JASSO) के मुताबिक, 2023 में जापान में 2,79,274 विदेशी छात्र पढ़ रहे थे, जो 2022 से लगभग 21% ज्यादा थे. मई 2024 तक ये संख्या बढ़कर 3,36,708 हो गई, यानी फिर से 21% की बढ़त हुई. भारत में मेडिकल (MBBS) में एडमिशन के लिए NEET-UG नाम की राष्ट्रीय परीक्षा होती है. हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसमें बैठते हैं, लेकिन सीटें बहुत कम होती हैं. 2025 में इस एग्जाम में 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया. इसी वजह से MBBS भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कोर्स में से एक है.  

लेकिन, इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा और सीटों की कमी की वजह से कई छात्र विदेश में मेडिकल पढ़ाई के बारे में सोचते हैं. पहले स्टूडेंट्स ज्यादातर पूर्वी यूरोप, रूस और पश्चिम एशिया के देशों को चुनते थे, लेकिन अब नए विकल्प भी सामने आ रहे हैं. इन्हीं में से एक है जापान, जो अब बेहतरीन क्वालिटी की पढ़ाई, दुनियाभर में मशहूर मेडिकल प्रोग्राम और हेल्थ सेक्टर में अच्छे करियर अवसर देने की वजह से, एक बढ़िया विकल्प बन गया है. अब आगे हम जानेंगे कि जापान में मेडिकल पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्रों को क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें और शर्तें पूरी करनी होती हैं.

जापान में छात्रों के लिए वीज़ा नीति
जापान में पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, वहां से पात्रता प्रमाणपत्र (COE) लेना पड़ता है. यह मिलने के बाद, अपने नज़दीकी जापानी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है. वीजा की अवधि आपके कोर्स के हिसाब से होती है, यह 1 साल से लेकर 4 साल तक हो सकता है.

वीज़ा पाने के लिए आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास ट्यूशन फीस और रहने के खर्च के लिए पर्याप्त पैसे हैं, चाहे वह आपकी अपनी बचत हो या स्पॉन्सरशिप. जापान पहुंचने के बाद, आपको रेजिडेंट कार्ड बनवाना और नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस में रजिस्टर करना होता है. यह इंश्योरेंस लगभग 70% मेडिकल खर्च कवर करता है और इसकी मासिक फीस किफायती है, करीब 1,800-2,000 येन (₹1,100-1,200).

जापान में मेडिकल कोर्स और स्पेशलाइजेशन की मांग
जापान में अभी भी 6 साल का MD कोर्स (भारत के MBBS जैसा) सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन अब अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाने वाले कोर्स भी बढ़ रहे हैं. पारंपरिक मेडिकल विषयों के साथ-साथ ग्लोबल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ और बायोमेडिकल साइंस जैसे नए कोर्स भी पसंद किए जा रहे हैं. जापान की बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण जेरिएट्रिक नर्सिंग, पैलिएटिव केयर, डिजिटल हेल्थ और बायोइनफॉर्मेटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी मांग बढ़ी है. कुछ यूनिवर्सिटीज, जैसे Keio University, हेल्थकेयर मैनेजमेंट और नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम भी चला रही हैं, जो मेडिकल स्किल्स के साथ लीडरशिप ट्रेनिंग भी देते हैं.

2026 में कक्षा 12 के स्नातकों के लिए आदर्श आवेदन समय-सीमा
फरवरी या मार्च 2026 में 12वीं कक्षा पूरी करने वाले और जापान में एमबीबीएस करने का लक्ष्य रखने वाले छात्रों को पहले NEET UG 2026 परीक्षा देनी होगी, क्योंकि अधिकांश जापानी विश्वविद्यालयों में भारतीय आवेदकों के पास वैध NEET योग्यता होना आवश्यक है. अगर वे 2026 में भी NEET पास कर लेते हैं, तो भी जापान में प्रवेश की सबसे जल्दी संभव तिथि अप्रैल 2027 है.

ऐसा इसलिए है क्योंकि अप्रैल जापानी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मुख्य समय होता है, और NEET के नतीजों और शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के बीच का समय बाकी सभी जरूरी शर्तों को पूरा करने के लिए बहुत कम होता है. इनमें अंग्रेज़ी या जापानी भाषा में दक्षता हासिल करना, पात्रता प्रमाणपत्र (COE) हासिल करना और वित्तीय प्रायोजन की व्यवस्था करना शामिल है.

जापान में बारहवीं कक्षा पूरी करने और एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू करने के बीच आमतौर पर लगभग एक साल का अंतराल होता है. यह अवधि व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि आमतौर पर भाषा कौशल को मजबूत करने, विश्वविद्यालय के आवेदन पत्र भरने और एक सहज बदलाव के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में उपयोग की जाती है.

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में छात्र नामांकन के रुझान
जापान में 82 मेडिकल स्कूल हैं, जिनमें से 51 सरकारी और 31 निजी हैं. एमडी और क्लिनिकल पाठ्यक्रमों में हर साल लगभग 9,000 नए मेडिकल छात्रों को प्रवेश मिलता है. हालांकि चिकित्सा में अंतर्राष्ट्रीय नामांकन के विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन व्यापक रुझान तेजी से वृद्धि दर्शाता है. जापान छात्र सेवा संगठन (JASSO) के अनुसार, 2023 में 279,274 अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे, जो 2022 की तुलना में 20.8% की वृद्धि दर्शाता है. मई 2024 तक, यह संख्या बढ़कर 336,708 हो गई, जो 21% की और वृद्धि है. इनमें से लगभग 68% छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित थे, जिनमें चिकित्सा, नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं.

भारतीय छात्र शीर्ष स्तरीय और अंग्रेजी-अनुकूल विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं, जिनमें शामिल हैं:
टोक्यो विश्वविद्यालय: एमडी अनुसंधान और नैदानिक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध.
केयो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन: कई अंग्रेजी माध्यम स्नातक चिकित्सा कार्यक्रम प्रदान करता है.
ओसाका विश्वविद्यालय और तोहोकु विश्वविद्यालय: जैव चिकित्सा विज्ञान और नर्सिंग विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है.
इसके अतिरिक्त, हिरोसाकी विश्वविद्यालय जैसे छोटे केन्द्र भी अक्सर अनुसंधान सहयोग के माध्यम से विशिष्ट समूहों को आकर्षित करते हैं.

जापान में चिकित्सा अध्ययन की लागत
जापान में चिकित्सा की पढ़ाई में दो मुख्य लागतें शामिल हैं - ट्यूशन और रहने का खर्च. यह संस्थान के प्रकार और निवास स्थान के शहर के अनुसार अलग-अलग होता है. सार्वजनिक विश्वविद्यालय ज़्यादा किफायती विकल्प हैं, जहां वार्षिक ट्यूशन लगभग JPY 535,800 (लगभग $5,000) निर्धारित है. दूसरी ओर, निजी विश्वविद्यालय काफ़ी ज़्यादा शुल्क लेते हैं, जो आमतौर पर 1.2 मिलियन जापानी येन से 2 मिलियन जापानी येन (लगभग 11,000 से 18,000 अमेरिकी डॉलर) प्रति वर्ष तक होता है.

उदाहरण के लिए, टोक्यो मेडिकल यूनिवर्सिटी में छह साल के एमडी प्रोग्राम की कुल फीस 29.4 मिलियन जापानी येन है, जो औसतन लगभग 4.9 मिलियन जापानी येन प्रति वर्ष है. छात्र आमतौर पर प्रति माह 120,000 से 150,000 जापानी येन (66,000 से 83,000 रुपये) खर्च करते हैं, जिसमें किराया, भोजन, उपयोगिता और दैनिक परिवहन शामिल हैं. टोक्यो जैसे बड़े शहरों में खर्च ज़्यादा और क्षेत्रीय इलाकों में कम होता है.

ट्यूशन और रहने के खर्च को मिलाकर, कुल वार्षिक लागत सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए लगभग 1.3 मिलियन जापानी येन (8 लाख रुपये) से लेकर निजी संस्थानों के लिए लगभग 2.2 मिलियन जापानी येन (14 लाख रुपये) तक होती है. छात्रों को वीज़ा शुल्क, हवाई टिकट और शुरुआती आवास जमा जैसे अतिरिक्त एकमुश्त खर्चों की भी योजना बनानी चाहिए, जो पहले साल के बजट में जुड़ सकते हैं.

प्लेसमेंट की संभावनाएं और FMGE संबंधी विचार
जापान के मेडिकल स्नातकों को जापानी राष्ट्रीय चिकित्सा लाइसेंसिंग परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसके लिए उन्नत जापानी दक्षता (अक्सर JLPT N2 या उससे अधिक) आवश्यक होती है. जापान में प्रैक्टिस के लिए विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (FMGE) लागू नहीं होती है. हालांकि, स्वदेश लौटने वाले भारतीय छात्रों को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए FMGE परीक्षा पास करनी होगी. नर्सिंग स्नातकों के लिए, पूर्ण पंजीकरण से पहले राष्ट्रीय या राज्य लाइसेंस और पर्यवेक्षित व्यावहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य है. धाराप्रवाह जापानी भाषा बोलने वाले स्नातकों को जापान के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उच्च रोजगार की संभावना प्राप्त है, विशेष रूप से निर्दिष्ट कुशल श्रमिक (एसएसडब्ल्यू) मार्ग के अंतर्गत, जहां नर्सिंग और देखभाल करने वाले पेशेवरों की उच्च मांग है.

---- समाप्त ----
