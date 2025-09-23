इसरो में वैज्ञानिक/इंजीनियर पदों पर निकली वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

इसरो (ISRO) के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) ने वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी पदों के लिए आवेदन निकाले हैं. अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और भारत के अंतरिक्ष मिशनों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए अपनी योग्यता चेक करें और जल्द से जल्द अप्लाई करें.
योग्यता: बीई/बीटेक में 65% अंक या एमई/एमटेक में 60% अंक.
उम्र सीमा: अधिकतम 30 वर्ष (आरक्षित वर्ग को छूट).
सेलेक्शन प्रोसेस: लिखित परीक्षा + इंटरव्यू (50-50% वेटेज).
सैलरी: ₹56,100 से ₹1,77,500 प्रति माह + भत्ते.
फीस: ₹750 (कुछ कैटेगरी को रिफंड मिलेगा).
इसरो वीएसएससी भर्ती 2025: आवेदन विंडो और महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 22 सितंबर 2025 (सुबह 10 बजे)
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 6 अक्टूबर 2025 (शाम 5 बजे)
पात्रता की अंतिम तिथि: 06 अक्टूबर 2025
यहां करें आवेदन
आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल: vssc.gov.in के माध्यम से किए जा सकते हैं.
कितनी मिलेगी सैलरी
अगर आपका सेलेक्शन वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी (ग्रुप ए, लेवल 10) पद पर होता है आपको ₹ 56,100 – ₹1,77,500 प्रति माह सैलरी दी जाएगी. इसके साथ ही केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार भत्ते भी मिलेंगे. रिक्तियां कई इंजीनियरिंग विषयों में हैं.
इन पदों पर होगी भर्ती
अनुप्रयुक्त यांत्रिकी / मशीन डिजाइन
धातुकर्म एवं सामग्री इंजीनियरिंग
तापीय एवं द्रव / ऊर्जा प्रणालियां
नियंत्रण प्रणाली, मार्गदर्शन और नेविगेशन
रासायनिक इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी
गैर-विनाशकारी परीक्षण और एयरोस्पेस सामग्री
औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि एवं सुरक्षा
यहां चेक करें शैक्षणिक योग्यता
क्या होनी चाहिए आयु सीमा
इस पोस्ट पर आवेदन करने वालों की उम्र 6 अक्टूबर 2025 तक अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट लागू है.
कैसे होगा सेलेक्शन
भर्ती में दो-चरणीय चयन शामिल है:
1. लिखित परीक्षा
भाग A: 60 विषय-विशिष्ट MCQ (75 मिनट)
भाग बी: 15 योग्यता बहुविकल्पीय प्रश्न (30 मिनट)
भाग C: एक वर्णनात्मक प्रश्न (30 मिनट)
प्रत्येक भाग में न्यूनतम अंक आवश्यक हैं.
2. इंटरव्यू
शॉर्टलिस्टिंग 1:5 अनुपात (प्रति रिक्ति पांच उम्मीदवार) में की जाएगी.
अंतिम चयन 50% लिखित परीक्षा + 50% साक्षात्कार पर आधारित है.
कितना लगेगा आवेदन शुल्क
इस पोस्ट पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 750 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. लिखित परीक्षा में शामिल होने के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/महिला अभ्यर्थियों को फॉर्म के सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे. वहीं, अन्य को बैंक शुल्क घटाकर 500 रुपये वापस मिलेंगे.