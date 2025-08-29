जब भारतीय युवक को गूगल कैंपस में अचानक मिल गए सुंदर पिचाई, फोटो वायरल

कैलिफोर्निया स्थित गूगल हेडक्वार्टर का एक आम-सा दौरा न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय मूल के युवक आकाश वडावाडगी के लिए जिंदगीभर की यादगार घटना साबित हुआ. दरअसल, यहां उनकी अचानक मुलाकात गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से हो गई.

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके आकाश अपनी बहन के साथ गूगल कैंपस गए थे. तभी कैंपस के गलियारों में उनकी टक्कर पिचाई से हो गई. इस रोमांचक अनुभव को आकाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया. उन्होंने अपनी बहन और पिचाई के साथ ली गई तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज बहन के साथ गूगल हेडक्वार्टर गया और अचानक गूगल के बॉस से सामना हो गया. ये वाकई शानदार पल था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ किस्सा

आकाश की इस पोस्ट ने देखते ही देखते इंटरनेट पर धूम मचा दी. फोटो वायरल होते ही हजारों यूर्जस ने अपनी प्रतिक्रिया दी. किसी ने मजाक में लिखा कि सुंदर सच में इस तस्वीर में और भी सुंदर लग रहे हैं. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि भाई, यह तो सच में किस्मत वालों को ही नसीब होता है.

देखें पोस्ट

कुछ लोगों ने पिचाई को ऑफिस के तनावपूर्ण माहौल से बाहर, एक रिलैक्स अंदाज में देखकर खुशी जताई. एक यूजर ने लिखा कि सुंदर पिचाई को इतने कैजुअल अंदाज में देखना अच्छा लगा. वहीं किसी ने इसे जीवनभर याद रखने वाली घटना बताते हुए कमेंट किया कि यह तो ऐसा किस्सा है जिसे आप अपने पोते-पोतियों तक को सुनाएंगे.

एक अन्य यूज़र ने लिखा कि वाह! आपने वह सपना जी लिया जिसे लाखों लोग देखना चाहते हैं.आकाश खुद इसे किस्मत का खेल बताते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने उनकी इस अनपेक्षित मुलाकात को एक बड़ी कहानी में बदल दिया. यह दिखाता है कि कभी-कभी साधारण पल भी इंटरनेट की दुनिया में वायरल होकर असाधारण बन जाते हैं.

