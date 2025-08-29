scorecardresearch
 

जब भारतीय युवक को गूगल कैंपस में अचानक मिल गए सुंदर पिचाई, फोटो वायरल

न्यूयॉर्क के एक भारतीय मूल के युवक का गूगल हेडक्वार्टर दौरा उस समय खास बन गया जब उनकी अचानक मुलाकात गूगल सीईओ सुंदर पिचाई से हो गई. बहन के साथ ली तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई. हजारों लोगों ने इस मौके पर रिएक्ट किया और कहा कि यह तो सपना सच होने जैसा है.

गल कैंपस में भारतीय मूल के युवक की सुंदर पिचाई से अचानक मुलाकात, (Photo:X/@akashtrounaut)
कैलिफोर्निया स्थित गूगल हेडक्वार्टर का एक आम-सा दौरा न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय मूल के युवक आकाश वडावाडगी के लिए जिंदगीभर की यादगार घटना साबित हुआ. दरअसल, यहां उनकी अचानक मुलाकात गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से हो गई.

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके आकाश अपनी बहन के साथ गूगल कैंपस गए थे. तभी कैंपस के गलियारों में उनकी टक्कर पिचाई से हो गई. इस रोमांचक अनुभव को आकाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया. उन्होंने अपनी बहन और पिचाई के साथ ली गई तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज बहन के साथ गूगल हेडक्वार्टर गया और अचानक गूगल के बॉस से सामना हो गया. ये वाकई शानदार पल था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ किस्सा

आकाश की इस पोस्ट ने देखते ही देखते इंटरनेट पर धूम मचा दी. फोटो वायरल होते ही हजारों यूर्जस ने अपनी प्रतिक्रिया दी. किसी ने मजाक में लिखा कि सुंदर सच में इस तस्वीर में और भी सुंदर लग रहे हैं. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि भाई, यह तो सच में किस्मत वालों को ही नसीब होता है.

देखें पोस्ट

 

sundar pichai meet indian youth

 

कुछ लोगों ने पिचाई को ऑफिस के तनावपूर्ण माहौल से बाहर, एक रिलैक्स अंदाज में देखकर खुशी जताई. एक यूजर ने लिखा कि सुंदर पिचाई को इतने कैजुअल अंदाज में देखना अच्छा लगा. वहीं किसी ने इसे जीवनभर याद रखने वाली घटना बताते हुए कमेंट किया कि यह तो ऐसा किस्सा है जिसे आप अपने पोते-पोतियों तक को सुनाएंगे.

एक अन्य यूज़र ने लिखा कि वाह! आपने वह सपना जी लिया जिसे लाखों लोग देखना चाहते हैं.आकाश खुद इसे किस्मत का खेल बताते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने उनकी इस अनपेक्षित मुलाकात को एक बड़ी कहानी में बदल दिया. यह दिखाता है कि कभी-कभी साधारण पल भी इंटरनेट की दुनिया में वायरल होकर असाधारण बन जाते हैं.

