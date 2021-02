भारतीय नौसेना और IIT दिल्ली के बीच नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडरवाटर डोमेन में रीसर्च के लिए बुधवार 10 फरवरी को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. 1970 के दशक के बाद से यह रीसर्च जारी है और तब से IIT दिल्ली में सेंटर फॉर एप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स (CARE) द्वारा पानी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कई टेक्‍नोलॉजी विकसित की गई है.

CARE, IIT दिल्ली लगभग 50 वर्षों से अंडरवाटर इलेक्ट्रॉनिक्स (UWE) के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान में शामिल है. CARE में किए गए रीसर्च ने भारतीय नौसेना द्वारा किए गए तकनीकी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. प्रधानमंत्री मोदी के 'आत्‍मनिर्भर भारत' के विज़न के तहत , IIT दिल्ली भारतीय नौसेना के लिए प्रमुख टेक्‍नोलॉजिकल प्रोजेक्‍ट्स पर ध्यान केंद्रित करेगा.

