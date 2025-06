AI चैटबॉट्स, ऑनलाइन एडमिशन...क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदल रहा भारत के एजुकेशन सिस्टम का पूरा गेम?

अब कॉलेज देखने से लेकर अप्लाई करने तक सारा काम ऑनलाइन हो रहा है. यही कारण है कि पछले पांच सालों में 58 हजार से अधिक संस्थानों और 6.7 मिलियन नए छात्रों के नामांकन के साथ, इस क्षेत्र में स्टूडेंट्स की भागीदारी में 18 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है.

Indian education sector has seen 18% surge in student participation after AI and Digitalization (Image: META AI)