IGNOU TEE June 2022 Notice: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IGNOU ने इग्नू टर्म एंड परीक्षा, TEE June 2022 सेशन के लिए उम्मीदवारों को अपना असाइनमेंट जमा करने की लास्‍ट डेट में छूट दी है. इसके संबंध में एक विस्‍तृत नोटिस भी जारी किया गया है. जारी नोटिस के अनुसार, इग्नू टीईई जून 2022 के लिए अपने असाइनमेंट जमा करने की लास्‍ट डेट अब 31 मई, 2022 है.

यूनिवर्सिटी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in के साथ-साथ इग्नू के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर नोटिस रिलीज़ किया है. आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, "सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ, टर्म एंड परीक्षा, जून 2022 के लिए हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों को जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2022 तक बढ़ा दी गई है."

