scorecardresearch
 

Feedback

ICAI CA September 2025 Result: इस तारीख तक आ सकते हैं ICAI CA परीक्षाओं के परिणाम, यहां मिलेगा स्कोरकार्ड

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा आयोजित CA सितंबर 2025 की परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों कैंडिडेट्स का इंतज़ार जल्द ही खत्म होने वाला है. फाइनल, इंटर और फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाओं के परिणाम नवंबर के पहले सप्ताह तक जारी होने की उम्मीद है.

Advertisement
X
ICAI CA परीक्षाओं का रिजल्ट ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर ही मिलेगा. (Photo: Pexels)
ICAI CA परीक्षाओं का रिजल्ट ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर ही मिलेगा. (Photo: Pexels)

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अभी तक ICAI CA सितंबर 2025 का रिजल्ट घोषित नहीं किया है. कैंडिडेट्स बेसब्री से अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच आइए जानते हैं कि रिजल्ट जारी होते ही उसे सबसे पहले कहां चेक किया जा सकगा. आईसीएआई सीए सितंबर 2025 के परिणाम नवंबर के पहले सप्ताह तक जारी होने की उम्मीद है.

फाइनल, इंटर और फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट घोषित होने से पहले, संस्थान अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट की तारीख और समय साझा करेगा. ग्रुप 1 और 2 के लिए फाइनल कोर्स की परीक्षाएँ क्रमशः 3, 6 और 8 सितंबर, 2025 और 10, 12 और 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थीं.

ग्रुप 1 और 2 के लिए इंटरमीडिएट कोर्स की परीक्षाएं ग्रुप 1 के लिए 4, 7 और 9 सितंबर, 2025 को और ग्रुप 2 के लिए 11, 13 और 15 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थीं. फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थीपरीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

canada students left or hidden?
Canada में गायब हुए 47,000 विदेशी स्टूडेंट्स, जानें... 
आसिम मुनीर ने ट्रंप को गिफ्ट में दिया था दुर्लभ खनिज
रेयर अर्थ मिनरल, पोर्ट और तेल... पाकिस्तान की इन चीजों पर है ट्रंप की नजर 
UPSC NDA Exam
NDA और CDS... दोनों से बनते हैं आर्मी अफसर! फिर इन परीक्षाओं में फर्क क्या है? 
रेलवे भर्ती बोर्ड ने नौकरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. ( Photo: Pexels)
रेलवे में नौकरी का मौका, जूनियर इंजीनियर सहित 2,570 पदों पर निकली भर्ती 
china k-visa dispute
China K Visa विवाद: विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता 
Advertisement

How To Check ICAI CA Result 2025: 

Step 1: ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं.

Step 2: होम पेज पर, CA सितंबर 2025 परिणाम देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें.

Step 3: लॉगिन करने के लिए अपने क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट करें.

Step 4: स्क्रीन पर प्रदर्शित परिणाम देखें.

Step 5: परिणाम डाउनलोड करें.

Step 6: भविष्य के संदर्भ के लिए उसका एक प्रिंटआउट अपने पास रखें.

कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सीए सितंबर 2025 के परिणाम नवंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है. हालांकि, आजतक.इन ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement