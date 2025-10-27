ICAI CA 2025: 3 नवंबर को जारी हो सकता है सीए परीक्षा का रिजल्ट! इस लिंक से कर सकते हैं चेक

ICAI CA 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) सितंबर 2025 की सीए परीक्षा का परिणाम 3 नवंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट www.icai.org पर जारी कर सकता है. कई अभ्यर्थी और अकाउंटेंट सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्सेज के परिणाम इस दिन आ सकते हैं. हालांकि आईसीएआई या किसी परीक्षा अधिकारी ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है. परिणाम की आधिकारिक घोषणा वेबसाइट पर ही होगी.

कब हुई थी परीक्षाएं?

सीए फाइनल कोर्स की परीक्षा ग्रुप 1 के लिए 3, 6 और 8 सितंबर और ग्रुप 2 के लिए 10, 12 और 14 सितंबर 2025 को आयोजित हुई थी.

सीए इंटरमीडिएट कोर्स की परीक्षा ग्रुप 1 के लिए 4, 7 और 9 सितंबर और ग्रुप 2 के लिए 11, 13 और 15 सितंबर 2025 को हुई थी.

सीए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 को कराई गई थी.

कैसे चेक करें परिणाम?

अभ्यर्थी परिणाम देखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट www.icai.org पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए CA September 2025 Results के लिंक पर क्लिक करें.

अपनी डिटेल्स भरकर लॉगिन करें

स्क्रीन पर अपना परिणाम देखें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट लेकर रखें.



ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

आधिकारिक वेबसाइट icai.org, icai.nic.in/caresult पर जाएं.

सीए सितंबर टॉपर्स सूची पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें.

सीए सितंबर पाठ्यक्रम-वार मेरिट सूची पीडीएफ डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी.

सितंबर माह के पाठ्यक्रम-वार टॉपर्स सूची की पीडीएफ को सुरक्षित रखें और उसकी हार्ड कॉपी निकाल लें.

आईसीएआई सीए सितंबर परिणाम के विवरण के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट- icai.org, icai.nic.in/caresult पर जाएं.

