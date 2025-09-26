Bank BP Result Date 2025: कब आएगा Bank PO परीक्षा का रिजल्ट, यहां करना होगा चेक

IBPS PO 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) द्वारा IBPS PO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है. प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर परिणाम देख सकेंगे. कैलेंडर के अनुसार, संस्थान ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स/मैनेजमेंट ट्रेनी (पीओ/एमटी) के लिए प्रारंभिक परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त, 2025 को आयोजित की थी.

प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों के 100 प्रश्न शामिल थे. उम्मीदवारों को आईबीपीएस द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त करके तीनों परीक्षाओं में पास होना आवश्यक है. आईबीपीएस हर श्रेणी में जरूरत के हिसाब से पर्याप्त उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए चुनेंगे.

परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग हगी. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-चौथाई या 0.25 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा ताकि सही अंक मिल सकें. आईबीपीएस इस भर्ती अभियान के माध्यम से प्रोबेशनरी ऑफिसर के 5,208 रिक्त पदों को भरेगा.

IBPS PO Prelims Result 2025: Here's how to check

Step 1: आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

Step 2: होम पेज पर उपलब्ध आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 लिंक पर क्लिक करें.

Step 3: एक नया पेज खुलेगा जहाँ उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा.

Step 4: सब्मिट पर क्लिक करें और आपका परिणाम प्रदर्शित होगा.

Step 5: परिणाम देखें और उसे डाउनलोड करें.

Step 6: आगे की आवश्यकता के लिए उसका एक प्रिंटआउट अपने पास रखें.

Step 7: आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025, सीधा लिंक और अन्य नवीनतम अपडेट के लिए ब्लॉग देखें.

