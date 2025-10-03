scorecardresearch
 

IBPS PO प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद मेन्स का एडमिट कार्ड जारी, यहां करें डाउनलोड

बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. आईबीपीएस ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेन्स परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. अब परीक्षार्थी अपनी डिटेल्स दर्ज कर आधिकारिक वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और मेन्स परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.

IBPS PO मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड ibps.in पर मिलेगा. (Photo: Freepik)
IBPS PO Mains Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन ने आईबीपीएस पीओ मेन्स एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है. प्रोबेशनरी ऑफिसर मेन्स परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अब आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से अपने हॉल टिकट की जांच और डाउनलोड कर सकते हैं.

उम्मीदवार अपना पंजीकरण संख्या या रोल नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. हॉल टिकट 12 अक्टूबर, 2025 तक डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेंगे. इससे पहले, आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे.

अर्हता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को तीनों सेटों में से प्रत्येक में न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त करना आवश्यक था. आवश्यकताओं के आधार पर, आईबीपीएस द्वारा निर्धारित प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था. इस भर्ती अभियान के माध्यम से, IBPS का लक्ष्य 5,208 प्रोबेशनरी ऑफिसर के रिक्त पदों को भरना है.

उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

Step 1: आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
Step 2: होम पेज पर, आईबीपीएस पीओ मेन्स एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें.
Step 3: लॉग इन करने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें.
Step 4: स्क्रीन पर प्रदर्शित एडमिट कार्ड देखें.
Step 5: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और आगे उपयोग के लिए उसका एक प्रिंटआउट अपने पास रखें.
Step 6: अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है.

