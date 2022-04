हिमाचल में भी कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जाएगी 'भगवद् गीता', शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का ऐलान

Bhagvad Gita in Syllabus: गुजरात और कर्नाटक के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी स्कूली शैक्षिक पाठ्यक्रम में 'भगवद् गीता' को जोड़ने की योजना बनाई है. राज्‍य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने रविवार को कहा कि आगामी सत्र में कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को 'श्रीमद्भगवद् गीता' एक सब्‍जेक्‍ट के रूप में पढ़ाया जाएगा. एक जन मंच को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि छात्रों को उनकी संस्कृति से परिचित कराने और उन्हें नैतिक शक्ति देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है.

CM Jairam Thakur has said that 'Shrimad Bhagvad Gita' will be taught to all school students from Class 9: Himachal Pradesh Education Minister, Govind Singh Thakur, in Mandi yesterday pic.twitter.com/gtUI0qnmnA