scorecardresearch
 

Feedback

बारिश और बाढ़ का कहर, पहाड़ों से मैदान तक आफत... जानें किन राज्यों में घोषित हुई छुट्टी

भारी मानसूनी बारिश ने भारत के कई राज्यों में हालात बिगाड़ दिए हैं. कहीं सड़कों पर पानी भर गया है तो कहीं भूस्खलन और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जनजीवन पर असर इतना गहरा है कि कई जगह ऑफिसों को वर्क-फ्रॉम-होम मोड पर भेजा गया है और स्कूल-कॉलेज बंद करने पड़े हैं.

Advertisement
X
भारी बारिश की वजह से एनसीआर समेत कई राज्यों में स्कूल बंद का आदेश है. (Photo: Pexels)
भारी बारिश की वजह से एनसीआर समेत कई राज्यों में स्कूल बंद का आदेश है. (Photo: Pexels)

Heavy Rain School Closed: भारी मानसूनी बारिश की वजह से भारत के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. शहरों में जलभराव,  जलमग्न सड़कें और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. मैदान से लेकर पहाड़ों में बारिश ने कहर ढाया हुआ है. शहरों में ऑफिस वर्क फ्रॉम होम मोड में जबकि स्कूल और कॉलेज या तो ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिए गए हैं या छुट्टियों की घोषणा कर दी है. आइए जानते हैं भारी बारिश की वजह से कहां-कहां छुट्टी है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, केरल और माहे, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है. इसे देखते हुए, कई राज्य प्रशासनों ने स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए हैं. अब तक की जानकारी के अनुसार राज्य और शहरवार अपडेट इस प्रकार हैं:

पंजाब में स्कूल बंद
पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर, 2025 तक बंद रहेंगे. शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आदेशों का हवाला देते हुए इस फैसले की पुष्टि की और कहा कि राज्य में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के कारण यह कदम उठाया गया है.

Advertisement

delhi floods

हिमाचल प्रदेश के स्कूल बंद
शिमला में लगातार बारिश, भूस्खलन और पेड़ों के गिरने के कारण सोमवार से ही शैक्षणिक संस्थान बंद हैं. ज़िला प्रशासन ने एक नया आदेश जारी कर पुष्टि की है कि सभी सरकारी और निजी स्कूल, कोचिंग सेंटर और नर्सिंग संस्थान बुधवार को भी बंद रहेंगे. शिक्षकों और कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी गई है, और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी.

यह अपडेट सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित एक फ़र्ज़ी अधिसूचना के कारण भ्रम की स्थिति पैदा होने के बाद आया है, जिसके बाद प्रशासन को स्पष्टीकरण देना पड़ा और पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी.

उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर)
गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के जिला प्रशासन ने 3 सितंबर, 2025 को नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी परिषदीय, सरकारी, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और मदरसा बोर्ड के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. भारी बारिश के बीच छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

अधिकारियों ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि 4 सितंबर को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं. अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल की आधिकारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से अपडेट रहें.

Advertisement

flood rain

दिल्ली-एनसीआर
हालांकि दिल्ली के स्कूलों के लिए अभी तक कोई आधिकारिक बंद आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि अगर भारी बारिश जारी रही तो दिल्ली-एनसीआर के स्कूल 4 सितंबर को बंद रह सकते हैं.
दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर 206.03 मीटर तक बढ़ गया है, जिससे पुल पर यातायात बंद करना पड़ा है.

मौसम विभाग की चेतावनी

आईएमडी के पूर्वानुमानों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आने वाले दिनों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. कई राज्यों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement