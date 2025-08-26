scorecardresearch
 

गुरुग्राम: यूनिवर्सिटी कैंपस में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव, जांच में जुटी पुलिस

गुरुग्राम की एक यूनिवर्सिटी में छात्रा का शव मिला है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि छात्रा पढ़ाई को लेकर परेशान थी. हालांकि, पुलिस को शक है कि छात्रा के हमेशा से परीक्षा में अच्छे नंबर आए हैं तो आत्महत्या करने की असल वजह क्या है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही अलवर की रहने वाली छात्रा का शव कैंपस में मिला है. (Photo: Freepik)
गुरुग्राम एक यूनिवर्सिटी की छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. जानकारी के अनुसार, छात्रा बी.टेक ग्रेजुएशन के तीसरे वर्ष में थी. यूनिवर्सिटी कैंपस के अपने ही रूम में फंदे से छात्रा का शव लटका मिला है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम पहुंचा दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है. 

अलवर की रहने वाली है छात्रा
 
शुरुआती जांच में बिलासपुर थाना प्रभारी ने टेलोफोनिक बातचीत में बताया कि 23 वर्षीय भूमिका गुप्ता अलवर राजस्थान की रहने वाली थी और बीते काफी दिनों से पढ़ाई को लेकर परेशान रहने लगी थी. पुलिस ने मृतका की क्लासमेट्स से भी पूछताछ की है की भूमिका की सदिग्ध मौत के पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है, इसे लेकर अपनी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है.

जांच में जुटी पुलिस

हालांकि इसमें बड़ा सवाल ये है कि पहले दो सेमेस्टर में पढ़ाई में ठीक ठाक रहने वाली वाली भूमिका थर्ड ईयर में आते ही पढ़ाई को लेकर परेशान क्यो रहने लगी थी. बहरहाल मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया और तमाम फोरेंसिक जांच के बाद छात्रा के शव को कब्जे में ले मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

