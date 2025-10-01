युवाओं के लिए खुशखबरी, गुजरात सरकार ने जारी किया 10 सालों का भर्ती कैलेंडर

Gujarat Government Recruitment Calendar: गुजरात सरकार ने लंबे समय से प्रतीक्षित 10 वर्षीय भर्ती कैलेंडर की घोषणा कर दी है. साल 2024 से 2033 तक राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 2 लाख 06 हजार 396 नई भर्तियां की जाएंगी. इसके साथ ही, सरकार द्वारा मौजूदा संशोधनों के अनुसार 4 हजार 582 नए पद बनाए गए हैं, जबकि 2570 पुराने पद को खत्म कर दिया गया है.

सरकारी भर्ती प्रक्रिया में दक्षता लाने के लिए कुल 55 विभागों का खत्म कर 23 विभाग बनाए गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य में वर्तमान में 3158 काडर-विभाग हैं, जिनमें से 173 विभागों की संख्या की समीक्षा भी की गई है.

अगले दस सालों में कुल 599 विभागों में भर्ती की जाएगी. पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कई सेवाओं को ऑनलाइन लाया गया है. इस दौरान कुछ विभागों में मानव संसाधन की आवश्यकता कम हुई है. हालांकि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई नए पद बनाए गए हैं. विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग में भर्ती के नए अवसर उपलब्ध होंगे.

इन विभागों से कई पद हटाए गए

सरकारी सूत्रों के अनुसार समाप्त किए जा रहे पद स्वास्थ्य, गृह और उद्योग विभागों में हैं. हालांकि आने वाले वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में नए अवसरों का अनुपात बहुत अधिक होगा.

इतने प्रधानाध्यापकों की होगाी भर्ती

शिक्षा विभाग में अगले दस वर्षों के दौरान 63,615 प्राथमिक शिक्षकों, 20,223 उच्च प्राथमिक शिक्षकों और 547 प्रधानाध्यापकों की भर्ती की जाएगी. इससे लंबे समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी. गृह विभाग में 43389 पद, शिक्षा विभाग में 94353 पद, वित्त विभाग में 3407 पद और राजस्व विभाग में 4909 पद, सूचना विभाग में 271 पद के साथ-साथ पंचायत विभाग में 15,513 पद और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 625 पदों पर भर्तियां होंगी.

