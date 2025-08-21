कहीं सैलरी 2 लाख तो कहीं 80 हजार... जानिए इन दिनों ग्रेजुएट के लिए कहां-कहां निकली है भर्ती?

अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके पास अभी अच्छा मौका है. कई विभागों में सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है. जहां योग्तया ग्रेजुएशन मांगी गई है, कुछ नौकरियों में 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं वो कौन-सी नौकरिया हैं.

हाईकोर्ट- आवेदन करने की आखिरीतारीख 19 सितंबर

अगर आप 12वीं पास हैं या अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो हाईकोर्ट की स्टेनोग्राफर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. आज यानी 21 अगस्त से कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. याद रखें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 सितंबर 2025 है. चयनित होने के बाद कैंडिडेट्स को 80 हजार तक सैलरी मिल सकती है.

2025 है.

अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. 20 अगस्त के 2025 से नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 04 सितंबर 2025 है. ग्रेजुएट पास आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए punjabandsindbank.co.in पर जाना होगा. लिखित परीक्षा अक्टूबर 2025 होनी है. यह नई वैकेंसी 13 राज्यों के लिए घोषित की गई है.

SGPGIMS फैकल्टी भर्ती 2025

मेडिकल फील्ड के छात्रों के लिए खुशखबरी है. संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGIMS), लखनऊ में फैक्लटी पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. यहां अप्लाई करने के लिए इंस्टीट्यूट जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा. अगर आपको पास एक्सपीरिएंस है तो कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 सितंबर 2025 है. चयनित कैंडिडेट्स को दो लाख 20 हजार तक सैलरी मिल सकती है.

BSF Constable Tradesman

अगर आप सेना में देश सेवा करना चाहते हैं तो बीएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेडसमैन में अप्लाई कर सकते हैं. यहां 3 हजार 500 से ज्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला है. आवेदन करने की आखिर तारीख 23 अगस्य तय की गई है. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. नोटिफिकेशन के अनुसार, चयनित कैंडिडेट्स को 27 हजार से 60 हजार तक वेतन मिल सकता है.

