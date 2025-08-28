GATE 2026 के लिए आवेदन शुरू, इस बार विषयों में हुए ये बदलाव, ऐसे करें अप्लाई

GATE 2026: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी आज से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल, gate2026.iitg.ac.in के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं.

How To Apply For GATE 2026 Exam:

Step 1: Gate 2026 एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं.

Step 2: इसके बाद होमपेज पर एप्लिकेशन पोर्टल लिंक पर क्लिक करें.

Step 3: अब आवश्यक व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण दर्ज करें.

Step 4: इसके बाद अब मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

Step 5: आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें.

Step 6: भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें.

GATE 2026 के लिए इन तारीखों को याद रखें.

• आवेदन प्रक्रिया शुरू: 28 अगस्त, 2025

• आवेदन करने की अंतिम तिथि (बिना विलंब शुल्क के): 26 सितंबर, 2025

• विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि: 9 अक्टूबर, 2025

• परीक्षा तिथियां: 7, 8, 14 और 15 फ़रवरी, 2026

• परिणाम घोषणा: 19 मार्च, 2026

पात्रता मानदंड

जो छात्र ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हैं या जिन्होंने इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, विज्ञान, वाणिज्य, कला या मानविकी जैसे क्षेत्रों में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री पूरी कर ली है, वे आवेदन करने के पात्र हैं.

पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से GATE ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली (GOAPS) के माध्यम से की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में आने वाली समस्याओं से बचने के लिए समय सीमा से पहले ही अपना आवेदन पूरा कर लें.

GATE 2026 में कुल 30 पेपर होंगे

इस वर्ष गेट परीक्षा में बदलाव किया गया है. नोटिफिकेशन के अनुसार, परीक्षा में ऊर्जा विज्ञान (XE-I) पेपर को इंजीनियरिंग विज्ञान (XE) श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है. इसके साथ ही, GATE के कुल पेपरों की संख्या 30 हो गई है.

बायोमेडिकल इंजीनियरिंग (BM), पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (ES), मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान (XH), जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग (GE), डेटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (DA), और नौसेना वास्तुकला एवं समुद्री इंजीनियरिंग (NM) कुछ ऐसे पेपर हैं जिन्हें पिछले पांच वर्षों में शामिल किया गया है.

